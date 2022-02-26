Дедпул з нами! Раян Рейнольдс виклав пост на підтримку України

Світові зірки продовжують виступати на підтримку України. Так канадсько-американський кінопродюсер та актор Раян Рейнольдс, відомий ролями у фільмах Дедпул, Червоне повідомлення, Головний герой та інших, опублікував пост з проханням жертвувати гроші на допомогу українським біженцям.

Протягом 48 годин незліченна кількість українців були змушені покинути свої домівки до сусідніх країн. Вони потребують захисту. USA for UNHCR надає його. Коли ви пожертвуєте, ми надамо суму до мільйона доларів США, створивши ПОДВІЙНУ підтримку.

UNHCR (Агентство ООН у справах біженців) — міжнародна організація, яка рятує життя біженців та захищає їхні права.

У цей важкий час окупаційного наступу російських військ на Україну блогери, телеведучі, співаки та актори активно підтримують ЗСУ та громадян.

Читай, як українська творча еліта підтримує армію.