Що посієш, те й пожнеш! Режисер Девід Лінч звернувся до Путіна

Світ нас підтримує! Вже багато світових зірок висловили нам слова підтримки.

Американський кінорежисер Девід Лінч (Твін Пікс, Дюна, Малголланд Драйв) звернувся до президента Росії Володимира Путіна на своєму YouTube-каналі під час щоденного прогнозу погоди.

Своє звернення Лінч почав із нагадування, що як звичайні люди ми відповідальні за те, як ставимось до ближніх. І що є закон природи, жорсткий та швидкий, від якого неможливо втекти.

Це закон: що посієш, те й пожнеш.

— Прямо зараз, містер Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас, — сказав Лінч.