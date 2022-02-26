Что посеешь, то и пожнешь! Режиссер Дэвид Линч обратился к Путину

Мир нас поддерживает! Уже многие мировые звезды высказали нам слова поддержки. Американский кинорежиссер Дэвид Линч (Твин Пикс, Дюна, Малголланд Драйв) обратился к президенту России Владимиру Путину на своем YouTube-канале во время ежедневного прогноза погоды.

Свое обращение Линч начал с напоминания, что как обычные люди ответственны за то, как относимся к ближним. И что есть закон природы, жесткий и быстрый, от которого невозможно уйти.

Это закон: что посеешь, то и пожнешь.

— Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам, — сказал Линч.