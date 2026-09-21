“Выборы” в Госдуму РФ 2026: что известно о голосовании и как реагируют Украина и ЕС

В России завершились “выборы” в Государственную думу, продолжавшиеся с 18 по 20 сентября. Предыдущие прошли осенью 2021 года, еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину. Российские власти впервые провели свои парламентские выборы на украинских территориях, которые оккупировали после 2022-го.

Рассказываем, что известно об этом голосовании и как реагируют Украина и ЕС.

Результаты “выборов” в России в Госдуму 2026

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, на “выборах” в Госдуму РФ лидирует правящая партия Единая Россия с 57,83% голосов, на втором месте Коммунистическая партия РФ (КПРФ) — 13,76% голосов, на третьем — Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — 9,01%, на четвертом — партия Новые люди — 7,96% и пятипроцентный барьер преодолевает также партия Справедливая Россия.

Все эти партии поддерживают позицию российских властей по отношению к войне против Украины. Антивоенную позицию заняла лишь партия Яблоко, однако Верховный суд РФ ожидаемо не допустил эту политическую силу к голосованию.

Реакция Украины на российские “выборы” 2026

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило проведение российского голосования на временно оккупированных украинских территориях. В ведомстве отметили, что этот фарс не создает никаких правовых оснований для распространения российской юрисдикции на какую-либо часть Украины.

— После 2014 года единственным легитимным результатом голосований по временно оккупированным территориям Украины были результаты на табло Генеральной ассамблеи ООН, в частности, когда 143 государства-члена ООН подтвердили незаконность оккупации и требование к России вывести войска со всех украинских территорий в пределах международно признанных границ. Ни одно “голосование”, организованное Россией под дулами автоматов, не изменяет международно признанного статуса этих территорий. Временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенные права, — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина не признает проведение этих незаконных выборов и их результатов, и призывает к этому другие государства и международные организации.

Введение в состав парламента РФ представителей, избранных на незаконных выборах на оккупированных территориях Украины и других государств, дополнительно лишает легитимности весь состав российской Государственной думы, добавили в МИД.

Как проинформировали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), российские администрации на оккупированных территориях отчитались о завершении незаконного голосования и заявили об аномально высокой явке, существенно превышающей средние показатели в РФ.

Так, явка на оккупированной Донетчине якобы превысила 81%, в Луганской области — почти 80%, в Запорожской области — более 79%, в Херсонской области — 74,6%. Между тем, явка в России около 56,6%, по данным их ЦИК.

— Таким образом, Кремль стремится создать лживое впечатление, будто население захваченных украинских регионов проявляет значительный интерес к российским политическим процессам, а сами территории “успешно интегрируются” в РФ, — говорится в сообщении.

В ЦПД также отметили, что оккупанты создавали показатели явки, в частности, посредством обходов дворов, во время которых представителей избирательных комиссий сопровождали российские военные с оружием. Также на оккупированных территориях не было независимого наблюдения за процессом голосования.

Реакция ЕС на российские “выборы” 2026

Европейский Союз осудил проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Украины и пообещал наложить санкции на тех, кто причастен к их организации или баллотировался в качестве кандидата на оккупированных территориях.

— Европейский Союз сожалеет о решении Российской Федерации не приглашать наблюдателей ОБСЕ на эти выборы. Это еще раз демонстрирует тенденцию игнорирования Российской Федерацией обязательств, взятых на себя всеми государствами-участниками ОБСЕ, и лишает российских избирателей и институтов возможности беспристрастно и независимо оценить эти выборы, — говорится также в заявлении Высокого представителя Каи Каллас от имени ЕС.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ после выборов в Государственную думу могут объявить новую волну мобилизации. Читай в нашем материале, когда и сколько человек планируют мобилизовать россияне.

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