Сколько стоит поклейка обоев в 2026 году и от чего зависит цена

Ремонт квартиры в 2026 году сложно планировать без предварительного подсчета стоимости работ. Особенно это касается отделки стен, ведь сама покупка обоев — лишь часть расходов. Отдельно придётся заплатить мастеру за поклейку, а при необходимости — ещё и за подготовку поверхности.

Так сколько стоит поклеить квадратный метр обоев в 2026 году? Рассказываем подробно ниже в материале.

Сколько стоит поклейка обоев в 2026 году

По актуальным данным из прайсов мастеров, средняя цена поклейки бумажных обоев на стену в Украине составляет около 213–214 грн за квадратный метр. Общий диапазон предложений — примерно от 120 до 350 грн/м².

Для виниловых и флизелиновых обоев средняя стоимость работы составляет около 200 грн/м², но в зависимости от мастера и сложности заказа цена может быть от 120 до 300 грн за квадратный метр.

Стоимость поклейки одного квадратного метра обоев зависит прежде всего от материала. Чем сложнее работать с покрытием, тем выше может быть цена услуги.

В среднем в 2026 году можно ориентироваться на такие расценки:

бумажные обои — около 213–214 гриве/м²;

виниловые или флизелиновые — около 200 грн/м²;

обои на тканевой основе или шелкографические — около 288 грн/м²;

бамбуковые — около 294–297 грн/м²;

стеклообои — около 187–188 гривен/м²;

пробковые — около 238–242 грн/м²;

фотообои — около 389 грн/м²;

жидкие обои — около 266–269 грн/м².

Это именно стоимость работы. Обои, клей и другие материалы оплачиваются отдельно.

Какова стоимость поклейки одного квадратного метра обоев на стену

Если речь идёт об обычной поклейке обоев на стену, в 2026 году стоит закладывать примерно 200–215 грн за квадратный метр для наиболее распространённых материалов.

Например, стоимость поклейки одного квадратного метра обоев на стену с бумажным покрытием в среднем составляет 213 грн/м². При этом актуальные предложения мастеров находятся в пределах 120–350 гривен/м².

Для виниловых и флизелиновых обоев средний показатель составляет около 200 грн/м², а диапазон цен — 120–300 грн/м².

То есть универсальной цены для всех видов обоев нет. Перед заказом работы лучше уточнить не только тариф за квадратный метр, но и то, что именно входит в эту сумму.

Сколько стоит поклеить обои в 2026 году: пример расчета

Чтобы примерно понять бюджет, можно взять комнату, где площадь стен для оклеивания составляет 40 квадратных метров. Если мастер работает по средней цене 213 грн/м², сама поклейка бумажных обоев будет стоить около 8520 грн.

Для виниловых или флизелиновых обоев по средней цене 200 грн/м² работа обойдется примерно в 8000 грн. Это только ориентировочный расчет без стоимости обоев, клея и подготовки стен.

От чего зависит цена поклейки обоев

На практике сколько стоит поклейка обоев для конкретной комнаты, мастер определяет после оценки объёма работы. Даже две комнаты одинаковой площади могут иметь разную конечную стоимость.

Одним из главных факторов является рисунок. Если его нужно тщательно подгонять на каждом полотне, работа занимает больше времени. Из-за этого сложные обои могут стоить дороже в поклейке, чем однотонные.

Важна и геометрия помещения. Большое количество углов, ниш, выступов, арок или других сложных участков усложняет работу.

Ещё один фактор — площадь заказа. За большой объем работ с мастером иногда можно договориться о другой цене. В то же время небольшой заказ может иметь минимальную стоимость выезда.

Входит ли подготовка стен в стоимость

Не стоит автоматически считать, что цена поклейки включает подготовку поверхности.

Если на стенах остались старые обои, их придётся снять. Далее может понадобиться грунтование, шпаклевание или выравнивание поверхности. Такие работы часто рассчитываются отдельно.

Например, на сервисах поиска мастеров отдельно указывается стоимость демонтажа старых обоев и грунтования стен. В Киеве актуальные предложения на сентябрь 2026 года, в частности, начинаются от 10 грн/м² за снятие старых обоев и от 36 грн/м² за грунтование стен, хотя конкретная цена зависит от исполнителя.

Поэтому перед ремонтом лучше попросить мастера назвать полную сумму, а не только цену за квадратный метр поклейки.

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Сколько стоит поклеить обои на потолок

Работа с потолком обычно стоит дороже, поскольку мастеру приходится работать в более сложном положении.

В 2026 году средняя цена поклейки бумажных обоев на потолок составляет около 232 грн/м², а актуальный диапазон предложений — 140–375 грн/м².

Для виниловых или флизелиновых обоев средняя стоимость также составляет около 232 грн/м², при этом предложения колеблются примерно от 140 до 360 грн/м².

Как не переплатить за поклейку обоев

Перед началом ремонта стоит сразу уточнить несколько моментов. Прежде всего спросите, входит ли в названную цену подготовка поверхности, демонтаж старых обоев и грунтование.

Также стоит обсудить подбор рисунка. Если обои имеют крупный орнамент, количество материала и время работы могут увеличиться.

Не менее важно уточнить, есть ли дополнительная плата за сложные участки, углы, ниши и высокий потолок.

Итак, сколько стоит поклеить обои в 2026 году в Украине? Для обычных бумажных обоев ориентиром является около 213 грн за квадратный метр, для виниловых и флизелиновых — около 200 грн/м². При этом реальные предложения могут составлять примерно от 120 до 350 грн/м², в зависимости от материала, сложности и условий работы.

Поэтому перед заказом ремонта стоит считать не только стоимость поклейки одного квадратного метра обоев, но и дополнительные работы и материалы. Именно они могут существенно повлиять на окончательную сумму.

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