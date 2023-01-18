З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу

Багато експертів дедалі частіше говорять про те, що про ремонт у квартирі потрібно думати вже на етапі купівлі житла.
Адже треба розрахувати гроші, дату та час на ремонт, дизайн меблів і декорацій. Тож одразу після того, як буде підписаний акт прийому-передачі квартири, потрібно створювати комфортні для себе умови.
З чого розпочати ремонт у новобудові — читай у матеріалі.
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Спочатку ти маєш зрозуміти, чи хочеш робити ремонт в оселі самостійно, чи краще заручитися допомогою професіоналів.
Якщо робити це самостійно, то ти зможеш контролювати всі процеси: слідкувати, як майстри вирівнюють стіни, фарбують, вкладають кахельну плитку тощо.
Якщо робити це самостійно, то ти зможеш контролювати всі процеси: слідкувати, як майстри вирівнюють стіни, фарбують, вкладають кахельну плитку тощо.
Часто це обходиться дешевше, але необхідно виділити багато уваги, сил і терпіння. А от ремонтні бригади все-таки полегшують процес.
Вони розуміють, з чим мають справу, і тобі не потрібно буде хвилюватися, чи правильно підібраний діаметр змішувачів, розеток тощо. Однак потрібно розуміти, що команди потребують додаткових витрат.
Займатися ремонтними роботами можна тоді, коли готові такі пункти:
Закінчення ремонту має збігатися за датами та розміром кошторису з раніше проведеними розрахунками.
Важливо пам’ятати, що новобудови протягом двох перших років дають невелику усадку, що призводить до незначних деформацій підлоги, стін та стель.
Важливо пам’ятати, що новобудови протягом двох перших років дають невелику усадку, що призводить до незначних деформацій підлоги, стін та стель.
Деякі експерти говорять про те, що передусім потрібно робити косметичний ремонт, а через кілька років — капітальний. А інші вважають, що з наслідками усадки впорається армування, демпферні стрічки, компенсаційні шви тощо.
Однак такі матеріали здорожчують вартість ремонту. Крім цього, усадка панельних або цегляних будинків набагато сильніша, ніж монолітних.
Однак такі матеріали здорожчують вартість ремонту. Крім цього, усадка панельних або цегляних будинків набагато сильніша, ніж монолітних.
У такому разі у квартирах панельного або цегляного будинку ремонт краще зробити чорновим. У монолітній новобудові можна робити чистовий ремонт з використанням пливучих матеріалів.
Потрібно розпочинати ремонт, оглянувши важливі елементи квартири. Ще раз обміряти всі приміщення, перевірити, в якому стані комунікації, оглянути стелі, стіни та підлогу.
Для цього потрібно мати план квартири, перевірити, чи немає похибок у розрахунку площі, перевірити вентиляцію, вікна.
Крім цього, необхідно звернути особливу увагу на такі речі:
Якщо хочеш робити ремонт самостійно, необхідно купити спеціальні інструменти. Наприклад:
У ремонтників завжди є власні інструменти. Потрібно знати також про етапи ремонтних робіт.
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