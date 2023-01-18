З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу

Багато експертів дедалі частіше говорять про те, що про ремонт у квартирі потрібно думати вже на етапі купівлі житла.

Адже треба розрахувати гроші, дату та час на ремонт, дизайн меблів і декорацій. Тож одразу після того, як буде підписаний акт прийому-передачі квартири, потрібно створювати комфортні для себе умови.

З чого розпочати ремонт у новобудові — читай у матеріалі.

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З чого почати ремонт квартири і хто його робитиме

Спочатку ти маєш зрозуміти, чи хочеш робити ремонт в оселі самостійно, чи краще заручитися допомогою професіоналів.

Якщо робити це самостійно, то ти зможеш контролювати всі процеси: слідкувати, як майстри вирівнюють стіни, фарбують, вкладають кахельну плитку тощо.

Часто це обходиться дешевше, але необхідно виділити багато уваги, сил і терпіння. А от ремонтні бригади все-таки полегшують процес.

Вони розуміють, з чим мають справу, і тобі не потрібно буде хвилюватися, чи правильно підібраний діаметр змішувачів, розеток тощо. Однак потрібно розуміти, що команди потребують додаткових витрат.

Коли робити ремонт у новобудові

Займатися ремонтними роботами можна тоді, коли готові такі пункти:

дизайн-проект;

дозвільна документація;

накопичено необхідну суму.

Закінчення ремонту має збігатися за датами та розміром кошторису з раніше проведеними розрахунками.

Важливо пам’ятати, що новобудови протягом двох перших років дають невелику усадку, що призводить до незначних деформацій підлоги, стін та стель.

Деякі експерти говорять про те, що передусім потрібно робити косметичний ремонт, а через кілька років — капітальний. А інші вважають, що з наслідками усадки впорається армування, демпферні стрічки, компенсаційні шви тощо.

Однак такі матеріали здорожчують вартість ремонту. Крім цього, усадка панельних або цегляних будинків набагато сильніша, ніж монолітних.

У такому разі у квартирах панельного або цегляного будинку ремонт краще зробити чорновим. У монолітній новобудові можна робити чистовий ремонт з використанням пливучих матеріалів.

З чого почати ремонт

Потрібно розпочинати ремонт, оглянувши важливі елементи квартири. Ще раз обміряти всі приміщення, перевірити, в якому стані комунікації, оглянути стелі, стіни та підлогу.

Для цього потрібно мати план квартири, перевірити, чи немає похибок у розрахунку площі, перевірити вентиляцію, вікна.

Крім цього, необхідно звернути особливу увагу на такі речі:

Дизайн-проект. Ти можеш зробити його самостійно за допомогою спеціальних візуалізаційних програм. Також можна скористатися послугами дизайнера інтер’єру. Такий проект містить параметри усадки квартири, що допоможе уникнути руйнувань або деформації матеріалів. Також проект передбачає стиль, планування, схему електро- та водопроводки, меблі. Узгодження планування. Врахуй, що якщо ти хочеш втручатися в огороджувальні та несучі конструкції, необхідно отримати дозвіл на виконання таких робіт. Ці питання краще заздалегідь вирішити з архбудконтролю. Сплануй час роботи з сусідами. За можливості необхідно розпитати інших власників квартир у новобудовах, коли вони планують займатися ремонтом, і почати приблизно в той самий час. Коли новобудову поступово заселятимуть, почнуться години сну, в які робити ремонт категорично не можна. Це може вплинути на час ремонту (суттєво подовжиться тривалість робіт). Перевір, чи працюють ліфти. Це дуже важливо під час ремонту, якщо ти купив(-ла) квартиру на високих поверхах. Перед початком ремонту краще встановити прилади обліку води, газу та електрики. Оплата енергоресурсів за спожиті кубометри й кіловати набагато вигідніша та допоможе знизити вартість ремонту.

Підготовка інструментів

Якщо хочеш робити ремонт самостійно, необхідно купити спеціальні інструменти. Наприклад:

дриль;

перфоратор;

відра;

пилу;

пензлі тощо.

У ремонтників завжди є власні інструменти. Потрібно знати також про етапи ремонтних робіт.

Етапи ремонтних робіт у новобудові

Насамперед це зведення коробів, перегородок та блоків. Потім прокладають електричні кабелі, встановлюють та проводять інтернет-кабель. Вирівнюють стіни та підлогу, встановлюють радіатори опалення. Установка прихованої арматури у ванній кімнаті для подальшої установки сантехніки. Укладання плитки на вже підготовлені оштукатурені поверхні. Монтаж сантехніки. Вирівнювання підлоги, фарбування стелі та монтаж укосів, різноманітних підвіконь. Наклеювання шпалер або фарбування стін. Укладання підлоги. Встановлення дверей і збирання кухні. Монтаж кондиціонерів, світла, чистової електрики та плінтусів. Прибирання та розміщення меблів.

Одним із гарних способів заощадити на комунальних послугах є оформлення субсидії. Читай, як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де перевіряти її нарахування.

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