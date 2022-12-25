Квартира холодна, а оплата за опалення захмарна? Як заощадити на комуналці та куди звертатись

Цей опалювальний сезон українці запам’ятають надовго. Бо, як правило, через відключення світла без тепла залишаються і користувачі централізованого опалення, і власники автономного.

За попередніми підрахунками, у листопаді через блекаути ми недоотримали тепла на 30%. При цьому комунальники тішаться, що українці продовжують вчасно сплачувати за тепло, майже так само, як і у мирні часи.

Читай, як ми платитимемо за тепло, якого подекуди втричі менше, та що робити, якщо суми у платіжках не відповідають реальним послугам.

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Як зекономити на опаленні

У Нацкомісії з енергетики та комунпослуг нагадують, що споживачі мають вчасно подати показники лічильника. Якщо ж спізнитись, то є ризик отримати сюрприз у платіжці.

Адже тоді оператори самі вираховуватимуть середню кількість спожитої енергії за загальним коефіцієнтом. І ти можеш переплатити за послуги, яких не отримував(-ла).

Українці вже отримали платіжки за листопад. Через постійні відключення заощадити на опаленні вдалось мешканцям багатоповерхівок, у яких є загальнобудинкові або індивідуальні лічильники тепла. До прикладу, у столиці таких будинків понад 90%.

У тих будинках, які не мають таких приладів, нарахування тепла відбувається за формулою, яка передбачає три фактори:

теплове навантаження будинку; середньомісячну температуру; фактичну кількість часу надання тепла.

Крім того, не забувай, що оплата за опалення загальнобудинкової території розподіляється між всіма мешканцями.

Ціна за комуналку вища за очікувану: що робити

Якщо сума у платіжці категорично не збігається з наявним опаленням у твоєму домі, потрібно звернутись по перерахунок до свого постачальника.

— Якщо в будинку немає приладу обліку і сталася така ситуація, то будемо, мабуть, точково звертатись до колег з енергопостачальної організації для надання інформації щодо перерв у постачанні електричної енергії до конкретного будинку, — пояснює директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

Чому важливо платити за комуналку

Загальний борг за теплопостачання по Україні за 2022 рік вже сягнув 22,5 мільярдів гривень. Та попри всі негаразди, експерти наголошують, що нині вкрай важливо сплачувати за тепло.

Від цих коштів залежить і стабільна робота, і відбудова енерго- і тепломереж, які щоденно намагається нищити ворог.

— Величезні видатки зараз пов’язані з полагодженням аварій. У зв’язку з тим, що тарифи не підвищуються, а кількість абонентів зменшилась по сплаті, є дефіцит фінансового ресурсу як у НАК Нафтогаз, так і в генеруючих компаній. Його треба покрити для того, щоб взагалі не припинилося подання послуг, — каже виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Одним із гарних способів заощадити на комунальних послугах є оформлення субсидії. Читай, як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де перевіряти її нарахування.

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