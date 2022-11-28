Економія

За субсидіями та пільгами тепер — до Пенсійного фонду! Як правильно оформити папери

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 08:45
Житлові субсидії та пільги
Фото: Pexels

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