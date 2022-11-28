За субсидіями та пільгами тепер — до Пенсійного фонду! Як правильно оформити папери

Субсидії та пільги — речі, які, здається, можуть існувати лише у “дорослому житті”. Однак кожна людина з часом розуміє, що це ще й часто просто необхідність.

Тому варто розуміти, як вони нараховуються, як їх отримати та куди звертатись. І ось з останнім маємо оновлення — з 1 грудня 2022 року призначати та виплачувати субсидії та пільги на оплату комунальних послуг буде Пенсійний фонд України.

До його обов’язків також входитиме відслідковування субсидій та пільг на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива й зрідженого газу. Про зміни повідомили на офіційному сайті самого Пенсійного фонду.

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Ті особи, які вже отримують субсидію, не повинні повторно звертатись до установи, оскільки виплати надходитимуть автоматично до закінчення опалювального сезону.

Крім того, важливо зазначити, що отримати субсидії та пільги можуть громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% сукупного місячного доходу домогосподарства.

Варто лише подати заяву про призначення та декларацію про доходи та витрати. Зробити це можна у кілька способів.

Як отримати субсидію та пільги

через мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через веб-портал Пенсійного фонду;

через портал Дія;

через сайт Міністерства соціальної політики України;

надіслати документи органам Пенсійного фонду поштою;

звернутись до уповноважених осіб територіальної громади;

звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Коли Пенсійний фонд зможе призначити субсидію

Щоб отримати субсидію на поточний опалювальний сезон, необхідно звернутись до Пенсійного фонду не пізніше 15 грудня 2022 року. Допомога надходитиме не раніше дня, коли право на неї буде підтверджене.

Проте, якщо звернутись до Пенсійного фонду пізніше, то субсидія буде призначена з того місяця, коли був надісланий запит на допомогу.

Людям, які мають право на субсидію, більше не доведеться годинами стояти у чергах на оформлення. Адже це можна швидко й комфортно зробити вдома. Читай, як оформити субсидію через застосунок Дія.

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