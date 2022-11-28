За субсидиями и льготами теперь — в Пенсионный фонд! Как правильно оформить бумаги

Субсидии и льготы — вещи, которые, кажется, могут существовать только во “взрослой жизни”. Однако каждый человек со временем понимает, что это часто просто необходимость.

Поэтому следует понимать, как они начисляются, как их получить и куда обращаться. И вот с последним есть обновления — с 1 декабря 2022 года назначать и выплачивать субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг будет Пенсионный фонд Украины.

В его обязанности также будет входить отслеживание субсидий и льгот на оплату твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Об изменениях сообщили на официальном сайте самого Пенсионного фонда.

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Тем, кто уже получает субсидию, не нужно повторно обращаться в учреждение, поскольку выплаты будут поступать автоматически до окончания отопительного сезона.

Кроме того, важно отметить, что получить субсидии и льготы могут граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного месячного дохода домохозяйства.

Следует только подать заявление о назначении и декларации о доходах и расходах. Сделать это можно несколькими способами.

Как получить субсидию и льготы

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через веб-портал Пенсионного фонда;

через портал Дія;

через сайт Министерства социальной политики Украины;

отправить документы органам Пенсионного фонда по почте;

обратиться к уполномоченным лицам территориальной громады;

обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Когда Пенсионный фонд сможет назначить субсидию

Чтобы получить субсидию на текущий отопительный сезон, необходимо обратиться в Пенсионный фонд не позднее 15 декабря 2022 года. Помощь будет поступать не раньше дня, когда право на нее будет подтверждено.

Однако, если обратиться в Пенсионный фонд позже, то субсидия будет назначена с того месяца, когда был отправлен запрос на помощь.

Людям, которые имеют право на субсидию, больше не придется часами стоять в очередях на оформление. Это ведь можно быстро и комфортно сделать дома. Читай, как оформить субсидию через приложение Дія.

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