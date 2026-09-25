Когда выйдет 3 сезон Джентльмены: дата, сюжет и новые подробности продолжения

Третий сезон сериала Джентльмены уже официально подтвержден Netflix, поэтому история Эдди Хорнимана и его криминальной империи продолжится.

Что на данный момент известно о дате релиза нового сезона — читай в материале Вікон.

Джентльмены 3: дата выхода нового сезона

Netflix объявил о продлении сериала 23 августа 2026 года. Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, а Гай Ричи снова вернется к работе над проектом в качестве режиссера.

Точную дату премьеры Netflix пока не называет, но есть основания полагать, что новые эпизоды могут выйти в конце 2027 года.

И вот почему: между первым и вторым сезонами прошло более двух лет, тогда как Тео Джеймс уже сообщил, что команда планирует довольно скоро перейти к съемкам третьего.

Поэтому, если сценарный период завершится быстро, к активному производству Джентльменов 3 теоретически могут вернуться в 2027 году. Однако это не официальная дата Netflix.

Для украинских зрителей отдельной даты премьеры, скорее всего, не будет: сериал является оригинальным проектом Netflix, поэтому новый сезон должен стать доступным на платформе одновременно во всем мире.

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Что известно о 3 сезоне Джентльменов

Гай Ричи уже подсказал направление продолжения. По его словам, амбиции Джентльменов выросли, мир сериала расширился, а последствия решений героев стали серьезнее. Именно поэтому, по словам режиссера, 3 сезон был фактически неизбежным. Ричи также пообещал и дальше расширять границы этой истории, — пишет Netflix.

В центре сериала остаются Эдди Хорниман в исполнении Тео Джеймса и Сьюзи Гласс, которую играет Кая Скоделарио.

В первом сезоне Эдди неожиданно унаследовал аристократическое поместье и вместе с ним — нелегальный бизнес по выращиванию каннабиса. Сначала он пытался избавиться от криминального наследия, но постепенно сам стал частью этого мира.

Во втором сезоне Эдди и Сьюзи начали расширять бизнес за пределами Великобритании, а сам герцог все глубже погружался в мир организованной преступности. Именно эти события дают толчок для Джентльменов 3.

Создатели пока не раскрывают полный сюжет третьего сезона. Известно лишь, что сценарий на момент объявления о продлении еще не был окончательно готов, поэтому детали будущей истории могут измениться.

Но в любом случае продолжение обещает сохранить фирменный стиль Ричи — черный юмор, криминальные интриги, быстрые диалоги и столкновение аристократического мира с криминальным бизнесом.

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