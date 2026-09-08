Джентльмены 2 сезон: сколько серий в популярном сериале от Гая Ричи

На прошлой неделе состоялась премьера второго сезона сериала Джентльмены (The Gentlemen), создаваемого для Netflix известным кинорежиссером Гаем Ричи. Эта черная комедия является спин-оффом одноименного фильма Ричи, вышедшего на экраны в 2019 году.

Рассказываем, сколько серий во втором сезоне Джентльменов и будет ли третий сезон сериала от Гая Ричи.

Джентльмены 2 сезон: сколько серий в сериале

Второй сезон сериала Джентльмены вышел на Netflix 3 сентября 2026 года. Все 8 серий The Gentlemen 2 стали одновременно доступны для просмотра на американской платформе.

В первой части криминальной комедии аристократ Эдди Хорниман (играет Тео Джеймс) возвращается домой в Англию и наследует величественное семейное имение. С этого момента Эдди затягивает в омут головокружительных событий, поскольку оказывается, что на территории имения функционирует подземная ферма по выращиванию каннабиса.

В новом сезоне события происходят через год после того, как Эдди Хорниман неохотно унаследовал огромное имение и кучу проблем вместе с ним. Но теперь он обнаруживает, что быть влиятельной фигурой в криминальном мире ему к лицу не меньше, чем хорошо сшитый костюм.

В комментарии Tudum, официальном медиаресурсе Netflix, Тео Джеймс отмечает, что амбиции его персонажа уже выросли настолько, что готовы вырваться наружу. В продолжении криминального телешоу Эдди уже осознает все возможности, которые ему могут дать оба мира — аристократический и криминальный.

Новые эпизоды The Gentlemen длятся от 43 до 62 минут, и имеют следующие названия:

Путь к королевству. На кухне крыса. Отвергаешь ли ты Сатану? Более широкая картина. Пригородная автомагистраль на окраине Бейзингстока. Колокола Сан-Доменико. Этот безумный цирк. Принесите мне голову.

Джентльмены: будет ли 3 сезон сериала

Netflix еще перед выходом нового сезона сообщил о продлении Джентльменов Гая Ричи на третий сезон.

По информации американского издания Variety, производство 3 части криминального сериала должно начаться в ближайшее время, однако пока сценарии новых эпизодов и актерский состав не утверждены. Известно, что в 3 сезоне Джентльменов также будет 8 серий.

Отметим, что на кинематографическом портале IMDb у сериала Джентльмены высокий рейтинг от зрителей — 8.0/10 на основе 187 тыс. оценок.

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Фото: скриншот с YouTube

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