ДВРЗ против шпиона: премьера детектива состоится 7 сентября на ICTV2

Осень на телеканале ICTV2 начинается с новых историй — сериал ДВРЗ против шпиона расскажет о приключениях участковых Сергея Бондаря и Петра Дзюбы. Премьера детектива, состоящего из 4 серий, состоится в понедельник, 7 сентября, на ICTV2.

Читай, что известно о новом сериале из Вселенной ДВРЗ.

ДВРЗ против шпиона: сюжет сериала

Новый сериал продолжает популярную франшизу Участковый с ДВРЗ. На этот раз зрителей ожидает очередная порция головокружительных приключений Бондаря и Дзюбы, когда их руководство неожиданно хочет уволить одного из мужчин и в этот момент на участок назначают молодого конкурента Антона Довгого. При этом на районе исчезает британский дипломат Питер Стаббс. Расследуя это дело, Бондарь и Дзюба находят шпионов и двойников, а их работа уже перестает быть обычным делом.

Главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун отмечает, что интереснейший поворот случится в финале сериала, потому что напарникам придется сделать очень важный выбор.

ДВРЗ против шпиона: кто в ролях

В продолжении истории о ДВРЗ Виталий Иванченко сыграет сразу двух персонажей — Петра Дзюбы и дипломата Питера Стаббса. По словам Иванченко, ему пришлось тщательно работать для воплощения роли Стаббса, который должен говорить по-английски как настоящий британец. Актер также анонсировал приятный сюрприз, связанный с персонажем Дзюбой и его будущим отцовством.

В новом детективе на экранах появятся сразу два актера Довженко – Вячеслав и его сын Иван, играющий персонажа Довгого. Иван Довженко говорит, что его персонаж амбициозный и современный и приходит с ощущением, что спасет мир вместе с ДВРЗ, однако в конце концов он попадет в неприятности и все полетит кувырком.

Также известно, что Сергею Бондарю в очередной раз придется выбирать: рядом появятся две умные и самостоятельные женщины – полковница Варвара Конон (играет Надежда Хильская) и британская охранница Кейт (играет Екатерина Варченко).

Тем временем Петр Дзюба и его супруга Настя (в исполнении Маргариты Бахтиной) будут готовиться к родительству.

В ДВРЗ против шпиона зрители снова увидят предпринимателя Вадика (которого играет Владимир Гладкий), сантехника Гончара (в исполнении Игоря Портянка) и других.

ДВРЗ против шпиона: премьера детектива состоится 7 сентября на ICTV2 / 6 Фотографий

Режиссер: Тарас Дударь

Оператор: Константин Пономарев

Сценарист: Артём Кобзан

Продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк

Продюсер Mamas Film Production: Алла Липовецкая, Марина Квасова.

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Фото: ICTV2

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