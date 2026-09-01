Дрифтер 2026: Хан из Форсажа возвращается — когда смотреть новый фильм

Если ты вырос(-ла) на Форсаже, то мимо Дрифтера тебе точно сложно пройти. В центре истории — Сунг Канг, тот самый Хан, которого помнят за любовь к скорости, машинам и дрифту.

Но на этот раз он не просто актер — Канг сам снял фильм, спродюсировал его и написал сценарий. Именно поэтому поклонники с нетерпением ждут, чтобы увидеть, что же он создал.

Рассказываем, что сейчас известно о Дрифтере, определились ли с датой выхода и что обещает сюжет.

Фильм Дрифтер 2026 — дата выхода

Мировая премьера Дрифтера состоится 12 сентября 2026 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Первый показ запланирован в Scotiabank Theatre Toronto в 20:45, а дополнительные сеансы состоятся 14 и 18 сентября.

Но не очень утешительная информация для тех, кто ждет фильм в кинотеатрах:

Дата широкого проката пока официально не объявлена.

Официальный сайт Дрифтера сообщает, что информация о дальнейшем релизе будет опубликована отдельно.

Дрифтер с Сунгом Кангом 2026: трейлер и сюжет

События разворачиваются в забытом городке среди пустыни. Главный герой Три — одинокий работник гоночной трассы, у которого природный талант к дрифту, но его тяготит прошлое.

Все меняется, когда Три получает шанс принять участие в профессиональных соревнованиях. Однако быстро становится ясно: одного таланта за рулем недостаточно. Ему придется научиться доверять людям, принимать помощь и стать частью новой “семьи”.

Он должен превратить собственный талант в командный профессионализм — и не позволить прошлому снова его поглотить.

При этом Канг подчеркивает: это не Форсаж и не очередная история о крутых гонщиках. Автомобили и соревнования здесь — новый шанс рассказать об одиночестве, поиске своего места и силе единства.

Актерский состав фильма Дрифтер 2026

Кроме Сунга Канга, в фильме сыграли Тамара Браун, Грегори Крус, Эмилия Хартфорд, Шейн Джонсон, Джеймс Памфри и Майкл Неринг.

В ленте также появляются известные представители автомобильного и дрифт-сообщества.

Съемки проходили на Raceway Park в Энглиштауне, штат Нью-Джерси.

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