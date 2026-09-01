Цена красоты 3 сезон: сколько серий в продолжении истории о семье Беллари

На платформе Netflix 27 августа состоялась премьера 3 сезона драматического сериала Цена красоты (Beauty in Black), рассказывающего о жизни двух очень разных женщин, которые неожиданно становятся близкими — Кимми и Мэллори Беллари. В 3 сезоне зрителей ожидает меньше серий, чем в предыдущих частях.

Рассказываем, что известно о продолжении американской теледрамы, в нашем материале.

Цена красоты 3 сезон: сколько серий

Драматический сериал Цена красоты в 3 сезоне имеет 8 серий продолжительностью по 45-50 минут. Все новые эпизоды одновременно стали доступны для просмотра 27 августа 2026 года.

Популярную теледраму продлили на третью часть еще до выхода 2 сезона — в конце 2025-го года.

Первые сезоны Цены красоты были вдвое длиннее (по 16 серий), их разделяли на две части по 8 эпизодов, которые затем выходили на Netflix с большим перерывом. В этот раз создатели сериала решили показать продолжение истории империи Беллари в более лаконичном формате и не заставляя зрителей долго ожидать развязки сезона.

В первой части, вышедшей на экраны в 2024 году, танцовщица стрип-клуба Кимми случайно попадает в мир зажиточной и влиятельной семьи Беллари, управляющей beauty-компанией, и в конечном итоге становится частью этой семьи.

В продолжении Beauty in Black, увидевшем свет в 2025 году, возникает противостояние между Кимми и главным лицом косметической империи Меллори Беллари, которое завершится неожиданным поворотом.

3 сезон Цены красоты расскажет об упорной борьбе за власть в семье Беллари, которая может выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям.

Цена красоты: будет ли 4 сезон

История о криминальном мире влиятельных владельцев beauty-бизнеса должна была завершиться еще в третьем сезоне, однако неожиданно Цена красоты получила еще один — 4 сезон, который объявили финальным. О продолжении сериала стало известно еще до премьеры 3-й части.

Создатель и режиссер телеленты Тайлер Перри сообщил изданию Tudum, что история семьи Беллари еще не завершена, поэтому скоро зрителей сериала ожидают новые впечатляющие эпизоды.

Все 8 эпизодов третьего сезона Цена красоты можно посмотреть на платформе Netflix с украинской озвучкой.

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Фото: скриншот с YouTube

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