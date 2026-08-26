Розтин покаже 6: завершились съемки хитового сериала о судмедэкспертах

Завершены съемки нового сезона детективного сериала Розтин покаже, который выходит на телеканале ICTV2. В шестом сезоне зрителей ожидает 24 серии новых расследований с участием судмедэкспертки Яны и следователя Олега.

Дату премьеры Розтин покаже 6 на ICTV2 анонсируют позже.

О чем сериал Розтин покаже

Детективная франшиза Розтин покаже рассказывает о работе бюро судебно-медицинской экспертизы. Судмедэкспертка Яна Гончар (в исполнении Ольги Гришиной) при вскрытии тел находит доказательства убийств, по которым ее любимый — следователь Олег Гончар (в исполнении Артемия Егорова) вместе с экспертами и криминалистами выходит на след преступников.

Не только работа бросает вызов Яне и Олегу, но и личная жизнь – разобраться в отношениях им бывает сложнее, чем расследовать самое запутанное дело.

Новый сезон Розтин покаже / 7 Фотографий

Розтин покаже 6: что известно о новом сезоне

В новом сезоне Гончар соглашается помочь Никите Фарини (играет Даниил Маржец) — своему знакомому с непростым прошлым. Никита уверен, что видел свою сестру Александру, давно считающуюся мертвой.

Это дело быстро превратится в опасную игру и выведет в мощный преступный синдикат. Поэтому под ударом окажутся все, и главным вопросом шестого сезона станет – кем же на самом деле является Никита Фарина и какой ценой обойдется эта помощь.

Розтин покаже 6: появление новых героев

К своим ролям в новом сезоне вернутся: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга, Виктория Билан, Анастасия Пустовит.

Одну из ключевых ролей с глубоким и непростым характером исполнит Андрей Фединчик. Ирина Сопонару воплотит новую героиню, которая расшевелит личную жизнь одного из работников судебно-медицинского бюро.

Также у пары Анжелы и Зиновия Викентьевича появится сын, которого сыграет маленький Ярема — сын актрисы, играющей Анжелу, Виктории Билан.

— У моего персонажа будет много вызовов, главный из которых – как сохранить семью. Ему непросто дается отцовство, потому что маленькие дети требуют очень много внимания и забирают все время у жены… Зиновию советами будет помогать друг и коллега Свят, а вот что из этого выйдет – скоро увидим, – говорит актер Игорь Портянко.

Качели в личной жизни ожидают также главных героев — Яну и Олега Гончаров.

— У моей героини будет много приключений, как обычно. Она будет получать немало предложений – и личных, и рабочих… Что касается новых увлечений, то напомню: главное и постоянное увлечение Яны Витальевны – это ее работа. Будут опасности, которые еще больше объединят нашу команду и… супругов Гончаров, – рассказывает актриса Ольга Гришина.

Премьера Розтин покаже 5 состоялась весной 2026 года. Сериал возглавлял ТОП программ дня, в целом его посмотрели 6,9 млн зрителей. Съемками шестого сезона занималась компания Mamas Film Production.

Режиссер: Александра Панченко.

Оператор: Иван Бородин.

Авторы сценария: Артем Кобзан, Марк Лимаренко, Андрей Виштак, Руслан Никулин.

Продюсеры ICTV2: Ольга Хавжу, Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк.

Продюсеры Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецкая.

Ранее мы сообщали о том, что телеканал ICTV2 показал первые кадры сериала Швидкарі. 12-серийный проект должен выйти на экраны осенью.

Фото: ICTV2

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