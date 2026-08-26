Фонд Виктора Пинчука объявляет набор ветеранов и ветеранок ко 2-й когорте программы по лидерству в Yale

Фонд Виктора Пинчука объявляет набор второй когорты участников — международной лидерской программы Фонда по развитию лидерства для украинских ветеранов и ветеранок.

Участники второй когорты пройдут 5-дневное интенсивное обучение в Jackson School of Global Affairs Йельского университета, сосредоточенное на развитии лидерских компетенций, стратегического мышления и навыков принятия решений в сложных средах.

Программа дает возможность украинским ветеранам и ветеранкам получить доступ к образовательным практикам мирового уровня и опыту ведущих преподавателей и практиков.

— Мы ищем ветеранов и ветеранок, которые уже имеют опыт лидерства и стремятся развивать его дальше, независимо от того, в какой сфере они работают или планируют работать. Для нас важны их мотивация, готовность развиваться, брать на себя ответственность и применять полученные знания на практике. Мы хотим, чтобы каждый участник нашей программы возвращался из Yale не только с новыми знаниями, но и с более широким видением собственных возможностей и того, как использовать их для позитивных изменений в Украине, — отметила Светлана Гриценко, руководительница Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука.

К участию приглашаются амбициозные и целеустремленные ветераны и ветеранки, которые имеют сильную мотивацию к развитию, обучению и получению новых знаний и стремятся усилить свои лидерские и стратегические компетенции.

Для участия не требуется специальное образование или опыт работы в определенной сфере. Важны военный опыт, мотивация к личному и профессиональному развитию, лидерский потенциал и готовность использовать полученные знания и навыки на практике.

Как принять участие

Для участия в отборе необходимо:

заполнить анкету;

записать видеовизитку;

предоставить рекомендательное письмо.

Подробные условия участия и форма заявки — на сайте Программы.

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О Ukrainian Veterans Leadership Program

Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука создана для ветеранов и ветеранок, которые стремятся развивать свой лидерский потенциал, получать новые знания и играть активную роль в развитии и будущем Украины.

20 августа 2026 года Фонд Виктора Пинчука и Yale Jackson School of Global Affairs заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в рамках Ukrainian Veterans Leadership Program. Соглашение будет действовать до июня 2031 года.

Более 200 украинских ветеранов и ветеранок смогут пройти обучение в Йельском университете — предусмотрено проведение 11 когорт программы, по две ежегодно.

Первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранок уже прошла обучение в США в конце апреля — начале мая 2026 года.

Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

На протяжении двух десятилетий Фонд Виктора Пинчука поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную стипендиальную программу WorldWideStudies.

UVLP также дополняет инициативы Виктора и Елены Пинчуков, ориентированные на ветеранов и военнослужащих: RECOVERY — сеть инновационной физической реабилитации военнослужащих и ветеранов;

ПОВЕРНЕННЯ — программа поддержки психического здоровья военнослужащих, ветеранов и их семей; а также инициатива Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военнослужащих с западными высокопоставленными чиновниками.

Jackson School of Global Affairs Йельского университета является профессиональной школой, которая предлагает междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд совместных и бакалаврских программ.

Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.

Помощь военнослужащим должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ПОВЕРНЕННЯ, направленная на поддержку ментального здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой центр ментального здоровья

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