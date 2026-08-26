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Фонд Виктора Пинчука объявляет набор ветеранов и ветеранок ко 2-й когорте программы по лидерству в Yale

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 августа 2026, 17:15 4 мин.
Обучение в Yale для украинских ветеранов: Фонд Пинчука объявил набор

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