Символы нашей борьбы: где посмотреть новый фотопроект Світло нескорених

МВД совместно с национальной сетью реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY и Укрзалізницею представили фотопроект Світло нескорених.

Выставка посвящена 34-й годовщине Независимости Украины, поэтому символически объединяет 34 фотографии.

Это работы, которые показывают лицо войны и ее более глубокие символы — мужество и потери, путь от ранения к восстановлению, память и ежедневную силу бороться за страну.

Світло Нескорених: фотопроект ко Дню Независимости

Этот проект создан, чтобы не только почтить память героев современности, но и сохранить для истории моменты, которые стали символами нашей борьбы, говорят идеологи проекта.

В нем объединены подвиги и будни пограничников, спасателей, нацгвардейцев, полицейских, сотрудников сервисных и миграционных служб — всех, кто входит в систему МВД и другие силы безопасности и обороны.

— Каждая фотография — это история мужества, служения и несокрушимости, — сказала директор Департамента коммуникации МВД Марьяна Рева.

Фотовыставка Світло нескорених — это голос правды, звучащий через объективы. Мы открываем эту экспозицию, чтобы почтить Героев, сохранить память и вдохновить на новые свершения.

Фотограф Департамента коммуникаций МВД Юрий Лисничук добавляет:

— Каждая поездка на фронт — это глаза и лица Героев, которые невозможно забыть. Наша глобальная цель — чтобы о войне в Украине никто не забыл, а людей ценили и помнили.

RECOVERY: путь к восстановлению

Свое место на выставке занимают и истории раненых воинов, которые проходят восстановление в центрах RECOVERY. Национальная сеть была создана Виктором и Еленой Пинчуками, чтобы предоставлять бесплатную реабилитацию военным.

Сегодня в Украине работают 18 центров — в Виннице, Киеве, Днепропетровской области, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Чернигове и Луцке. Помощь там уже получили более 30 тысяч защитников и защитниц.

Где посмотреть выставку Світло нескорених

Выставка размещается на центральных железнодорожных вокзалах Днепра, Одессы, Харькова, Львова и Николаева и продлится до 8 сентября.

Ежедневно через эти залы проходят миллионы людей — и каждый может остановиться хотя бы на мгновение, чтобы увидеть в фотографиях глубину пережитого, силу единства и свет, который держит страну во времена испытаний.

Также экспозиция доступна онлайн на сайте МВД.

