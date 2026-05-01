Календарь рыбака на май 2026: хорошие и плохие даты для ловли рыбы

С наступлением настоящего тепла в мае вода в водоемах окончательно прогревается, что стимулирует рыбу к максимально активному поиску пищи после зимнего оцепенения.

Это очень динамичный период, когда активность жителей рек и озер достигает одного из своих пиков, однако для достижения максимального результата следует сверяться с лунным календарем.

Фазы Луны оказывают существенное влияние на поведение рыбы из-за гравитационных изменений, поэтому выбор правильной даты может стать решающим фактором между пустой корзинкой и богатым уловом — читай в материале календарь рыбака на май 2026 года.

Лунный календарь рыбака на май 2026 года

Календарь рыбака на май 2026: благоприятные дни

В эти дни Луна способствует максимальной активности рыбы, что делает их идеальными для выезда на природу и гарантирует стабильную поклевку.

Лучший клев (пик активности): 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая.

Хороший клев (стабильная активность): 7, 8, 9, 18, 25, 26 мая.

Календарь рыбака на май 2026: неблагоприятные дни

В эти даты рыба может быть крайне вялой или полностью игнорировать приманки через фазы полные и новолуния, поэтому на значительный результат рассчитывать не стоит.

Плохой клев: 4, 10, 11, 12, 13, 27, 28 мая.

Очень плохой клев (время для подготовки снастей): 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 мая.

Какую рыбу и на что ловить в мае 2026 года

В мае щука демонстрирует сильный аппетит, восстанавливая силы после нереста — лучше будут работать мормышки, воблеры и черенки. Окунь и судак также становятся очень активными, хорошо реагируя на мелкие силиконовые приманки и воблеры на мелководье.

Карась и карп в этот период массово выходят на прогретые песчаные отмели и участки с молодой растительностью. Для их отлова идеальными станут поплавочная удочка или легкий фидер, а среди наживок следует отдать предпочтение червю, опарышу, кукурузе или мастирке.

Сплетня и красноперка активно держатся у берега в поисках корма, поэтому лучшей приманкой для них будут хлеб, перловка или мотыль. Сом начинает постепенно выходить из глубины, однако его активность только набирает обороты.

Следует помнить, что в мае действует строгий нерестовый запрет: рыбачить разрешено исключительно с берега, только в пределах населенных пунктов и только одной удочкой с одним крючком. Лучшее время для выхода на водоем с 7:00 до 9:00 утра, когда вода уже успела немного прогреться солнечными лучами.

