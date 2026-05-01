Средний рост мужчин в Украине в 2026 году: выше россиян и ниже нидерландцев

Рост человека закладывается генетикой — именно она определяет, какой потенциал мы наследуем от родителей.
Но насколько он будет реализован, зависит от условий жизни: полноценное ли питание, есть ли доступ к современной медицине и каким был общий уровень благосостояния семьи в детстве.
Какой средний рост мужчин в Украине в 2026 — мы собрали результаты исследований.
Средний рост мужчин в Украине
Официальная статистика даёт такие данные:
Средний рост совершеннолетних мужчин составляет 175 см — такие данные были получены через опрос домохозяйств, поэтому они реалистично отражают средние показатели по стране.
Но международные исследования показывают другой срез:
У юношей 19 лет в Украине средний рост — 180,98 см, то есть Украина фактически входит в топ-10 стран мира по этому показателю среди молодёжи.
Этот существенный разрыв объясняется просто: мужчины, родившиеся в 1960–1980-х, часто ниже из-за дефицита питания и сложных условий детства.
Зато поколение 2000-х росло уже с лучшим доступом к белку, молочным продуктам, фруктам и медицине.
В среднем каждое новое поколение прибавляет 1–2 см.
Средний рост мужчин в Украине в разные годы
Если отмотать назад:
- в 19 веке мужчины на украинских землях имели лишь 168–170 см роста
- в 1970-х средний рост уже превышал 172 см
- современная молодёжь на 8–10 см выше своих дедушек.
То есть нынешние 181 см у молодых — это на данный момент пик роста. Его причиной является улучшение условий жизни после 1950-х годов благодаря индустриализации, более калорийному питанию и доступной медицине.
Средний рост мужчин в Украине в сравнении с показателями роста мужчин в Европе
В европейском “рейтинге” роста Украина уверенно держится в середине списка.
Молодые поляки имеют около 180 см, молодые россияне — примерно 176–178 см, румыны — около 178 см, и на этом фоне украинцы выглядят вполне конкурентно.
В то же время до абсолютных лидеров украинцам ещё расти: в Нидерландах и Дании средние показатели превышают 183 см.
Источник: Visnyk-nanu.org.ua.
