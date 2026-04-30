Вальпургиева ночь: как появилась и что нельзя делать в этот праздник

Когда-то наши предки верили: в ночь с 30 апреля на 1 мая граница между мирами исчезает. Тени начинают танцевать вокруг костров, деревья шепчут древние молитвы, а воздух насыщается волшебством! Это — Вальпургиева ночь. Таинственная, немного страшная, но удивительно символическая.
Что же известно об этом древнем празднике, чьи корни прорастают в языческое прошлое и христианское настоящее?
Вальпургиева ночь 2026: традиции предков
Несмотря на магический антураж, Вальпургиева ночь носит имя… святой!
В VIII веке в Германии жила монахиня Вальпурга, которая прославилась своей добродетельностью. Девушка основала монастырь Гайденгайм и распространяла христианство среди людей. Вальпурга сделала много добрых поступков: спасала людей от голода и злых болезней. Ее день памяти — 1 мая.
Впрочем, в этот день наши предки обычно чествовали богиню Живу — покровительницу жизненной силы. Поэтому ночь перед этим днем была не просто особенной, но и мощной по энергии.
Наши предки разжигали большие костры, прыгая через них, чтобы очистить тело и душу; сжигали чучело ведьмы — символ зла и несчастий; ходили с факелами вокруг домов, прогоняя нечистую силу; собирали лекарственные травы — считалось, что этой ночью они приобретают особую силу, и прислушивались ко снам, потому что в Вальпургиеву ночь они считаются вещими.
Что принято делать в Вальпургиеву ночь
Даже если ты не веришь в магию, эта ночь — хорошая возможность восстановить собственные силы.
- Разведи костер и сожги ненужные вещи.
- Попрощайся с прошлым. Сожги бумажки с тем, от чего хочешь избавиться: страхов, обид, сомнений.
- Собери травы или купи душистые чаи. Особенно ромашку, мяту или чабрец.
- Зажги свечи, отгоняя от себя злые силы. Свет — самый простой способ очиститься от негатива.
А что нельзя делать в Вальпургиеву ночь
Однако в Вальпургиеву ночь стоит избегать:
- черной одежды (она притягивает темную энергию);
- сирени в доме (считается, что она может открыть дверь для злых сил);
- ссор и проклятий (это ночь, когда у слова особая сила — лучше молчать, чем испортить карму);
- запрещено проявлять агрессию.
