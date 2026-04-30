Вальпургиева ночь: как появилась и что нельзя делать в этот праздник

Когда-то наши предки верили: в ночь с 30 апреля на 1 мая граница между мирами исчезает. Тени начинают танцевать вокруг костров, деревья шепчут древние молитвы, а воздух насыщается волшебством! Это — Вальпургиева ночь. Таинственная, немного страшная, но удивительно символическая.

Что же известно об этом древнем празднике, чьи корни прорастают в языческое прошлое и христианское настоящее? Узнай прямо сейчас!

Вальпургиева ночь 2026: традиции предков

Несмотря на магический антураж, Вальпургиева ночь носит имя… святой!

В VIII веке в Германии жила монахиня Вальпурга, которая прославилась своей добродетельностью. Девушка основала монастырь Гайденгайм и распространяла христианство среди людей. Вальпурга сделала много добрых поступков: спасала людей от голода и злых болезней. Ее день памяти — 1 мая.

Впрочем, в этот день наши предки обычно чествовали богиню Живу — покровительницу жизненной силы. Поэтому ночь перед этим днем была не просто особенной, но и мощной по энергии.

Наши предки разжигали большие костры, прыгая через них, чтобы очистить тело и душу; сжигали чучело ведьмы — символ зла и несчастий; ходили с факелами вокруг домов, прогоняя нечистую силу; собирали лекарственные травы — считалось, что этой ночью они приобретают особую силу, и прислушивались ко снам, потому что в Вальпургиеву ночь они считаются вещими.

Что принято делать в Вальпургиеву ночь

Даже если ты не веришь в магию, эта ночь — хорошая возможность восстановить собственные силы.

Разведи костер и сожги ненужные вещи. Попрощайся с прошлым. Сожги бумажки с тем, от чего хочешь избавиться: страхов, обид, сомнений. Собери травы или купи душистые чаи. Особенно ромашку, мяту или чабрец. Зажги свечи, отгоняя от себя злые силы. Свет — самый простой способ очиститься от негатива.

А что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Однако в Вальпургиеву ночь стоит избегать:

черной одежды (она притягивает темную энергию);

сирени в доме (считается, что она может открыть дверь для злых сил);

ссор и проклятий (это ночь, когда у слова особая сила — лучше молчать, чем испортить карму);

запрещено проявлять агрессию.

