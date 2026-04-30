Цена на электроэнергию 2026: до 31 октября тариф на свет не изменится

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение о стабилизации энергетических расходов населения, продолжив действие текущего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, цена на уровне 4,32 грн за кВт⋅час будет оставаться неизменной по меньшей мере до 31 октября 2026 года.

Таким образом, основной тариф для населения зафиксирован на длительный период, что позволяет домохозяйствам планировать свои бюджеты без боязни внезапного подорожания киловатт-часа.

Цена на электроэнергию для населения не изменится в течение следующих полугода

Особое внимание в правительственном постановлении уделено наиболее уязвимым категориям потребителей, для которых электричество является единственным или основным источником тепла.

Речь идет о жильцах домов и квартир с официально установленным электроотоплением, а также жителях многоэтажек, не имеющих подключения к газоснабжению и системам централизованного отопления.

Читать по теме Зеленский подписал закон об освобождении владельцев разрушенного жилья от коммунальных платежей Акт комиссионного обследования станет основанием для отмены платы за коммунальные услуги — что известно.

Для таких домохозяйств в период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) будет действовать специальный льготный тариф. Он будет составлять 2,64 грн за кВт·ч при условии, что объем потребления не превышает 2 000 кВт·ч в месяц.

В случае превышения этого лимита каждая следующая потребленная единица энергии будет оплачиваться по базовой цене 4,32 грн.

В правительстве отмечают, что сохранение льготной стоимости для отопительного периода является критически важным шагом социальной поддержки.

Такой подход позволяет существенно снизить расходы семей, которые из-за технических особенностей своего жилья вынуждены потреблять большое количество электроэнергии для обогрева.

Ранее мы писали, какие будут тарифы на коммунальные услуги с 1 мая 2026 года — читай в материале, увеличатся ли цены в платежках.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!