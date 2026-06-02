Свет вернули для 110 тыс. семей в Киеве: ситуация в энергосистеме после ночной атаки

Ночь на 2 июня стала очередным испытанием для украинских энергетиков. Россия совершила массированный комбинированный обстрел, целью которого снова стала энергетическая инфраструктура страны. Несмотря на серьезные повреждения, специалисты уже работают над восстановлением, а большинству жителей столицы вернули питание.

Ситуация в энергосистеме Украины: последствия ночных ударов

По информации Министерства энергетики, под ударом оказались объекты в восьми регионах. Кроме Киева и области, враг атаковал энергетику Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей. Из-за этого часть потребителей временно осталась без света. Также были зафиксированы попадания в объекты нефтегазовой отрасли, где в настоящее время продолжается ликвидация последствий.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Несмотря на сложность ситуации, применение графиков ограничений на сегодня пока не прогнозируется.

Как восстанавливали свет в столице после обстрела

Для столицы эта ночь была особенно тяжелой. По сообщению компании ДТЭК, в Киеве в результате атаки были повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Это привело к обесточиванию около 140 тысяч домохозяйств в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

По состоянию на утро энергетикам удалось оперативно перезапитать объекты критической инфраструктуры и вернуть свет для 110 000 семей. Специалисты продолжают работы, чтобы как можно скорее запитать еще 30 тысяч клиентов, остающихся без электричества.

Травмы на рабочем месте: состояние энергетиков

К сожалению, битва за свет сегодня имела и человеческую цену. Во время вражеской атаки на один из объектов в Киеве ранения получили двое сотрудников компании. Пострадавших немедленно доставили в больницу:

Оказываем коллегам всю необходимую помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Несмотря на повышенную опасность на энергетических объектах, продолжаем работать 24/7.

Хотя ситуация в энергосистеме сейчас стабилизируется, нагрузка на сеть остается значительной. Энергетики просят жителей Киева и регионов быть сознательными и придерживаться простых правил потребления электроэнергии.

Чтобы ситуация в энергосистеме Украины оставалась контролируемой, потребителей призывают:

Перенести использование энергоемких приборов на дневное время, а именно с 11:00 до 15:00.

Максимально ограничить потребление в вечерние пиковые часы — с 18:00 до 22:00.

