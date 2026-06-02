Постановление №692: что изменится в бронировании военнообязанных с 1 сентября

Кабинет Министров Украины официально утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных, которые вводят масштабный аудит всех предприятий, имеющих статус критически важных. Главным документом реформы стало постановление 692 от 30 мая, которое вносит правки в базовое постановление номер 76. Нововведения направлены на усиление контроля за обоснованностью предоставления отсрочек и устанавливают четкие сроки для переоформления документов.

Постановление 692 от 30 мая 2026: основные этапы проверки бизнеса

Согласно тексту документа, государство вводит переходный период для всех субъектов хозяйствования. Кабмин установил, что решения о критической важности, принятые ранее, не будут действовать бессрочно. Постановление 692 от 30 мая 2026 года определяет следующий график для министерств и военных администраций:

До 10 июня 2026 года органы власти должны полностью пересмотреть и обосновать критерии критичности;

До 1 июля 2026 года будет проведен анализ всех предприятий на соответствие новым требованиям;

До 1 сентября 2026 года все действующие решения о признании организаций критически важными подлежат обязательному пересмотру.

Правительственный портал подчеркивает, что статус критичности, предоставленный до принятия этих изменений, сохраняется только до момента пересмотра, но в любом случае не дольше чем до начала осени 2026 года.

Новые правила бронирования 2026 и контроль через цифровые ресурсы

Кроме временных ограничений, правительство существенно изменило экономические показатели, необходимые для бронирования персонала. Новые условия бронирования 2026 года предусматривают повышение уровня средней заработной платы на предприятии. Отныне этот показатель должен составлять не менее 3 минимальных зарплат, что на сегодняшний день равно 25 941 грн.

Для предприятий, работающих в зоне активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях, предусмотрен отдельный порог. Для них норма составляет не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть 21 618 грн. Если предприятие не будет соответствовать этим критериям во время проверки, статус критической важности будет отменен.

Реформа предусматривает усиление цифрового контроля за лимитами забронированных лиц. Новые правила бронирования 2026 года обязывают работодателей внимательно следить за квотами. В случае превышения установленного лимита работников с отсрочкой, предприятие должно в течение 10 рабочих дней самостоятельно подать заявление об аннулировании избыточных бронирований через портал Дия.

Полноценное бронирование с 1 сентября будет осуществляться уже по обновленным спискам. К этому времени Министерство цифровой трансформации и Министерство обороны должны синхронизировать свои базы данных. Если будут выявлены нарушения или превышение лимитов, это станет основанием для немедленного лишения предприятия статуса критического.

Таким образом, постановление 692 фактически запускает процесс очищения системы бронирования от фиктивных решений и усиливает требования к прозрачности бизнеса в условиях военного положения.

