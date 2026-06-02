Постанова №692: що зміниться у бронюванні військовозобов’язаних з 1 вересня

Кабінет Міністрів України офіційно затвердив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, що запроваджують масштабний аудит усіх підприємств, які мають статус критично важливих. Головним документом реформи стала постанова 692 від 30 травня, яка вносить правки до базової постанови номер 76. Нововведення спрямовані на посилення контролю за обґрунтованістю надання відстрочок та встановлюють чіткі терміни для переоформлення документів.

Постанова 692 від 30 травня 2026: основні етапи перевірки бізнесу

Згідно з текстом документа, держава запроваджує перехідний період для всіх суб’єктів господарювання. Кабмін встановив, що рішення про критичну важливість, які були прийняті раніше, не будуть діяти безстроково. Постанова 692 від 30 травня 2026 року визначає наступний графік для міністерств та військових адміністрацій:

До 10 червня 2026 року органи влади мають повністю переглянути та обґрунтувати критерії критичності;

До 1 липня 2026 року буде проведено аналіз усіх підприємств на відповідність новим вимогам;

До 1 вересня 2026 року всі чинні рішення про визнання організацій критично важливими підлягають обов’язковому перегляду.

Урядовий портал наголошує, що статус критичності, наданий до прийняття цих змін, зберігається лише до моменту перегляду, але в будь-якому разі не довше ніж до початку осені 2026 року.

Нові правила бронювання 2026 та контроль через цифрові ресурси

Окрім часових обмежень, уряд суттєво змінив економічні показники, необхідні для бронювання персоналу. Нові умови бронювання 2026 року передбачають підвищення рівня середньої заробітної плати на підприємстві. Відтепер цей показник має складати не менше ніж 3 мінімальні зарплати, що на сьогодні дорівнює 25 941 грн.

Для підприємств, що працюють у зоні активних чи можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях, передбачено окремий поріг. Для них норма становить не менше ніж 2,5 мінімальні зарплати, тобто 21 618 грн. Якщо підприємство не відповідатиме цим критеріям під час перевірки, статус критичної важливості буде скасовано.

Реформа передбачає посилення цифрового контролю за лімітами заброньованих осіб. Нові правила бронювання 2026 року зобов’язують роботодавців уважно стежити за квотами. У разі перевищення встановленого ліміту працівників з відстрочкою, підприємство має протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву про анулювання надлишкових бронювань через портал Дія.

Повноцінне бронювання з 1 вересня здійснюватиметься вже за оновленими списками. До цього часу Міністерство цифрової трансформації та Міністерство оборони мають синхронізувати свої бази даних. Якщо буде виявлено порушення або перевищення лімітів, це стане підставою для негайного позбавлення підприємства статусу критичного.

Таким чином, постанова 692 фактично запускає процес очищення системи бронювання від фіктивних рішень та посилює вимоги до прозорості бізнесу в умовах воєнного стану.

