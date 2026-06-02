НМТ-2027: які предмети складатимуть абітурієнти у новому році

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може помітно змінити правила вступу у 2027 році — через воєнні ризики.
Які зміни пропонує документ, і які предмети будуть обов’язковими для вступу, а які можна обирати — у матеріалі.
Нововведення 2027: без ДПА і 3 обов’язкові предмети НМТ
Новий законопроєкт №15254 поданий на розгляд Верховної Ради прем’єр-міністром Юлією Свириденко.
Фактично він пропонує прибрати один із найбільш стресових етапів для випускників — державну підсумкову атестацію (ДПА). Тобто учнів 11-х класів можуть повністю звільнити від її складання.
Вступ до університетів у 2027 році планують залишити у форматі, знайомому вже зараз — національного мультипредметного тесту, НМТ.
Формат не будуть змінювати, його хочуть залишити класичним: 4 предмети.
Три з них будуть обов’язковими:
- українська мова
- математика
- історія України
І ще один предмет — на вибір вступника. Серед варіантів:
- іноземна мова
- біологія
- географія
- фізика
- хімія
- українська література
Для тих, хто планує творчі спеціальності, додатково залишаються творчі конкурси або випробування з фізичних здібностей.
Законопроєкт також пропонує дозволити використовувати результати НМТ не лише 2027 року, а й попередніх років — 2024–2026. Це дасть вступникам шанс не здавати тест заново.
Поки що це лише законопроєкт. Його ще мають розглянути й поставити на голосування народні депутати. Тобто правила можуть змінитися — або лишитися такими, як прописано зараз.
