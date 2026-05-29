Картинки З Останнім дзвоником 2026 про зворушливі миті шкільного прощання

Коли попереду Останній дзвоник — це радісно ​​і сумно, і хочеться бігти вперед, але шкода, що дитинство лишається спогадом і більше ніколи не повториться.

Як знайти слова, щоб висловити всі почуття, які переповнюють тебе? У цьому допоможуть картинки З Останнім дзвоником та теплі привітання до них.

Картинки З Останнім дзвоником для випускників

Шкільна форма — в шафу, зошити — в архів, а нерви вчителів — на реабілітацію! Зі святом Останнього дзвоника!

Прощавай, школо… ми йдемо у світ, але назавжди залишаємо тут частинку душі!

Нехай попереду чекає все найкраще, а серце пам’ятає тих, із ким пройдено шлях дитинства! Зі святом Останнього дзвоника!

Картинки З Останнім дзвоником для батьків

Здається, лише вчора ви вели малюка за руку на Перший дзвоник. А сьогодні він — випускник. Дякуємо вам за кожен день підтримки та турботи!

Сьогодні не лише ваша дитина перегортає сторінку — перегортає її та ваше серце. З Останнім дзвоником!

Ще вчора — маленькі долоньки в першому класі, сьогодні — дорослі очі, сповнені мрій! Дякуємо вам за любов і віру, які допомагали йти цим шляхом. З Останнім дзвоником!

Картинки З Останнім дзвоником для вчителів

Ваш досвід, любов, тепло й віра зробили шлях до навчання світлішим. Ви — ті, хто підтримував і направляв на кожному повороті! Дякуємо вам за це!

Сьогодні — не кінець! Це новий початок, у якому ви лишитеся найближчими для учнів людьми. Вітаємо вас з цим щемливо-світлим днем! З Останнім дзвоником!

Дорогі вчителі, ви не просто давали знання — ви давали частинку себе! З кожним уроком, з кожним словом ви залишали в дитячих серцях мудрість, доброту й віру в себе. Наша вдячність вам безмежна!

Сподіваємось, що ці картинки говоритимуть мовою твого серця! Поділися ними з тими, хто дорогий тобі!

