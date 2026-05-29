Зміна клімату робить антибіотики безсилими проти інфекцій: дослідження

Поки світ намагається стримати глобальне потепління, вчені б’ють на сполох через інший, не менш небезпечний наслідок екологічної кризи. Виявляється, зміна клімату працює як потужний прискорювач для поширення антибіотикорезистентності.

Нове масштабне дослідження, про яке повідомляє The Guardian, доводить: підвищення температури робить звичайну сальмонелу майже невразливою до ліків.

Масштаби загрози: 480 тисяч геномів та 139 країн

Міжнародна група науковців із Великої Британії, Китаю, Франції та інших країн провела колосальну роботу, проаналізувавши генетичний код понад 480 000 зразків сальмонели. Дані збирали по всьому світу протягом останніх 80 років — з 1940 по 2023 рік.

Результати, опубліковані в журналі Lancet Planetary Health, приголомшують: кліматичні зміни спричинили 10-відсоткове зростання кількості генів стійкості до антибіотиків у цієї бактерії. Сальмонела, яка є одним із найпоширеніших збудників інфекцій, просто вчилася виживати в нових умовах швидше, ніж люди створювали нові ліки.

Що це означає для планети, яка вже нагрівається швидше, ніж прогнозували?

Чому спека допомагає бактеріям

Хоча головним рушієм проблеми залишається надмірне використання ліків у медицині та сільському господарстві, клімат став тим самим паливом, що роздмухує пожежу. Спека та аномальні опади змінюють мікробну екологію. За словами дослідників, бактерії в стресових температурних умовах починають активніше обмінюватися генами стійкості, пристосовуючись до навколишнього середовища.

— Наші висновки надають підтверджуючі докази того, що підвищення температури та змінені моделі опадів нелінійно посилюють кількість та поширення генів стійкості до протимікробних препаратів у бактеріальних патогенах, таких як сальмонела, — наголошують автори дослідження.

Хто під найбільшим ударом

Збільшення стійких генів зафіксували у 82% країн, що брали участь у дослідженні. Проте найгірша ситуація спостерігається в регіонах, які вже потерпають від екстремальної погоди: на Близькому Сході, у Південній Азії та Північній Африці.

Вчені попереджають: якщо не поєднати боротьбу зі зміною клімату (зокрема, дотримання Паризької угоди) із жорстким контролем за використанням антибіотиків, людство ризикує повернутися в епоху, коли звичайна кишкова інфекція знову стане смертельним вироком.

Наразі стійкість до антибіотиків уже вбиває понад 1 мільйон людей щороку, і цей показник може стрімко зростати разом із кожним додатковим градусом на термометрі.

