США висунули звинувачення проти екслідера Куби Рауля Кастро: деталі та реакція Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила один із найгучніших кроків щодо Куби за останні десятиліття. Федеральний суд у Маямі висунув кримінальні звинувачення колишньому президенту Куби Рауля Кастро та ще п’ятьом особам у справі про збиття цивільних літаків у 1996 році.

Трамп проти Куби: США висунули звинувачення Раулю Кастро

Як повідомляє The Guardian та The New York Times, 94-річного Рауля Кастро звинувачують у змові з метою вбивства громадян США, чотирьох епізодах убивства та двох випадках знищення літаків.

Обвинувальний висновок ухвалив Федеральний окружний суд у Маямі. Про рішення оголосили виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш та прокурор Південного округу Флориди Джейсон Редінг Кіньонес.

У Міністерстві юстиції США заявили:

У випадку визнання винними обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді смертної кари або довічного ув’язнення за звинуваченнями в убивстві та змові з метою вбивства громадян США.

За версією американського слідства, Рауль Кастро особисто санкціонував атаку на літаки організації “Брати порятунку”, яка базувалася у Маямі та займалася пошуком кубинських біженців у Флоридській протоці.

Трагедія сталася 24 лютого 1996 року. Два літаки Cessna були збиті винищувачами МіГ кубинських ВПС. Унаслідок атаки загинули Армандо Алехандре-молодший, Карлос Коста, Маріо де ла Пенья та Пабло Моралес. Третій літак, яким керував засновник організації Хосе Басульто, зміг втекти та приземлитися у Флориді.

Свого часу відповідальність за знищення літаків взяв на себе Фідель Кастро. Він заявляв, що організація нібито скидала антиурядові листівки над Гаваною.

США та Куба на межі нового конфлікту: що заявив Трамп

Обвинувальний акт з’явився на тлі нового загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною. США посилюють тиск на кубинську владу через економічну кризу, масові відключення електроенергії та протести на острові.

Після оголошення звинувачень Трамп заявив, що Вашингтон “допомагатиме кубинському народу”, однак наголосив, що прямої ескалації не планується.

— У нас багато людей на Кубі. У нас там є ЦРУ. Держсекретар Марко Рубіо звідти, тому ми маємо великий досвід. Ми допоможемо кубинському народу. Ми звільняємо Кубу, — заявив Трамп журналістам.

Водночас президент США додав:

Ескалації не буде. Я не думаю, що вона потрібна. Все розвалюється. Це безлад, і вони ніби втратили контроль.

Після цього американські військові підтвердили, що авіаносець USS Nimitz (CVN-68) разом із кораблями супроводу увійшов у південну частину Карибського моря. Південне командування США назвало флот втіленням готовності та присутності.

Тим часом президент Куби Мігель Діас-Канель різко розкритикував дії Вашингтона та назвав обвинувальний акт політичним трюком, спрямованим на виправдання агресії проти Куби.

Держсекретар США Mарк Рубіо також звернувся до кубинців та заявив:

Причина, чому вас змушують виживати без електрики, не пов’язана з нафтовою блокадю з боку Америки. Відсутність електроенергії, пального чи їжі — це тому, що люди, які цим керують, пограбували мільярди доларів.

У відповідь представник Куби в ООН Ернесто Соберон Гусман заявив, що звинувачення США є спробою адміністрації Трампа створити підстави для подальшого тиску на Гавану та можливих військових дій.

