США выдвинули обвинения против экслидера Кубы Рауля Кастро: детали и реакция Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа сделала один из самых громких шагов в отношении Кубы за последние десятилетия. Федеральный суд в Майами выдвинул уголовные обвинения бывшему президенту Рауля Кастро и еще пяти лицам по делу о сбитии гражданских самолетов в 1996 году.

Трамп против Кубы: США выдвинули обвинения Раулю Кастро

Как сообщают The Guardian и The New York Times, 94-летнего Рауля Кастро обвиняют в заговоре с целью убийства граждан США, четырех эпизодах убийства и двух случаях уничтожения самолетов.

Обвинительное заключение утвердил Федеральный окружной суд в Майами. О решении объявили исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш и прокурор Южного округа Флориды Джейсон Рединг Киньонес.

В Министерстве юстиции США заявили:

В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения по обвинениям в убийстве и заговоре с целью убийства граждан США.

По версии американского следствия, тогдашний министр обороны Кубы лично санкционировал атаку на самолеты организации Братья спасения, базировавшейся в Майами и занимавшейся поиском кубинских беженцев во Флоридском проливе.

Трагедия произошла 24 февраля 1996 года. Два самолета Cessna были сбиты истребителями МиГ кубинских ВВС. В результате атаки погибли Армандо Алехандре-младший, Карлос Коста, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес. Третий самолет, которым управлял основатель организации Хосе Басульто, смог скрыться и приземлиться во Флориде.

В свое время ответственность за уничтожение самолетов взял на себя Фидель Кастро. Он утверждал, что организация якобы сбрасывала антиправительственные листовки над Гаваной.

США и Куба на грани нового конфликта: что заявил Трамп

Обвинительный акт появился на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. США усиливают давление на кубинские власти из-за экономического кризиса, массовых отключений электроэнергии и протестов на острове.

После объявления обвинений Трамп заявил, что Вашингтон будет помогать кубинскому народу, однако подчеркнул, что прямой эскалации не планируется.

— У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому у нас большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу, — заявил Трамп журналистам.

В то же время президент США добавил:

Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Все разваливается. Это беспорядок, и они будто потеряли контроль.

После этого американские военные подтвердили, что авианосец USS Nimitz (CVN-68) вместе с кораблями сопровождения вошел в южную часть Карибского моря. Южное командование США назвало флот воплощением готовности и присутствия.

Тем временем президент Кубы Мигель Диас-Канель резко раскритиковал действия Вашингтона и назвал обвинительный акт политическим трюком, направленным на оправдание агрессии против Кубы.

Госсекретарь США Марк Рубио также обратился к кубинцам и заявил:

Причина, по которой вас заставляют выживать без электричества, не связана с нефтяной блокадой со стороны Америки. Отсутствие электроэнергии, топлива или еды — это потому, что люди, которые этим управляют, украли миллиарды долларов.

В ответ представитель Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что обвинения США являются попыткой администрации Трампа создать основания для дальнейшего давления на Гавану и возможных военных действий.

