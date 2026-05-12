Кабмин расширил до 33 список стран для упрощенного обретения гражданства Украины: детали

Украина делает решительный шаг навстречу глобальному украинству и иностранным союзникам. Кабинет Министров своим постановлением №589 существенно расширил перечень государств, граждане которых могут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре.

Если раньше в этот список входили только пять стран (США, Канада, Германия, Польша и Чехия), то теперь список насчитывает 33 государства — подробности читай в материале.

Украина внедряет упрощенный порядок обретения гражданства для ЕС, Британии и Швейцарии

Кроме вышеупомянутых “первопроходцев” теперь упрощенно получить паспорт Украины могут граждане таких стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словения, Норвегия Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Главное новшество состоит в отмене требования письменно обязываться отказаться от иностранного гражданства. Теперь вместо сложной бюрократической процедуры выхода из подданства другой страны иностранцу достаточно подать декларацию о признании себя гражданином Украины.

Более того, правительство позволило делать это дистанционно через онлайн-сервисы, что значительно облегчает процесс для диаспоры. Впрочем, базовые требования для кандидатов остаются в силе:

Пятилетнее проживание на территории Украины.

Сдача экзаменов на знание государственного языка, истории и основ Конституции.

Для тех, кто защищает Украину с оружием в руках или имеет особые заслуги перед государством, правила еще более лояльны.

Воинам-иностранцам не нужно ждать пять лет, а экзамены по истории и языку они могут сдать уже после гражданства — в течение двух и трех лет соответственно. Также льготы действуют для беженцев и супругов граждан Украины.

Главная цель реформы – удержать человеческий капитал. Как отмечает BBC, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что целевой аудиторией являются украинские общины в мире, в том числе мощная диаспора в США и Канаде, насчитывающая более 2,3 миллиона человек.

Власти надеются, что возможность сохранить два паспорта станет тем якорем, который не позволит миллионам беженцев в Европе окончательно разорвать связи с Родиной.

