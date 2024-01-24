Правовая гармония или конфликты? Разбираемся с политологом и юристом по вопросу множественного гражданства

Глобализация и быстрое развитие миграции в мире уже давно не являлись новостью для многих развитых стран. Ведь эти процессы стали неотделимой частью современной жизни человека, что в конечном счете способствовали развитию такого понятия, как множественное гражданство.

Каждая страна, принявшая такие правила игры новой реальности, имела на это разные причины, как, например, исторический контекст или потребность решить проблемы современности. Как заявил Владимир Зеленский в День Соборности, Украина может стать на этот путь с целью объединить всех этнических украинцев из разных уголков мира.

Поэтому президент внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, может позволить принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. Однако у большинства граждан, по крайней мере, читавших Конституцию Украины один раз, возник один простой вопрос: “Как это возможно?” Ведь в статье 4 говорится, что в Украине существует единое гражданство.

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Кроме того, изменения в Конституцию Украины в условиях военного положения вносить просто невозможно. Непонятно также, как множественное гражданство должно работать именно для украинцев и нашего государства. Поскольку каждая страна определяет самостоятельно.

Так что с заявлением Владимира Зеленского у украинцев возникло только больше вопросов, в том числе и о том, какие положительные сдвиги это может принести и чего можно ожидать деструктивного. Поэтому Вікна решили разобраться во всех этих вопросах и подробно разобрать понятие института множественного гражданства и его функционирования вместе с политологом Ярославом Телешуном и юристом Сергеем Ланкиным.

Что вообще означает термин множественное гражданство

Политолог Ярослав Телешун объясняет, что множественное гражданство — это правовой статус личности, согласно которому она является гражданином двух или более стран в соответствии с законами этих стран.

Может ли введение множественного гражданства противоречить Конституции Украины

Юрист Сергей Ланкин отмечает, что внесение изменений в Конституцию Украины в условиях военного положения действительно запрещено. Однако, по состоянию на сегодняшний день, ограничения относительно единого гражданства закрепленного в Конституции фактически можно обойти из-за несовершенства законодательства.

Дело в том, что в статье 2 Закона Украины О гражданстве Украины указано, что если гражданин Украины получает гражданство другого государства, то в отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Аналогичная ситуация с иностранцами, приобретающими украинское гражданство.

Также, согласно статье 19 Закона Украины О гражданстве Украины, получение гражданства другого государства может быть основанием для потери гражданства Украины.

Остается неурегулированным порядок извещения (декларирования) украинским гражданином о наличии второго гражданства, в связи с чем доказать наличие другого гражданства в установленном законом порядке в Украине становится почти невозможным.

Сергей Ланкин говорит, что эту проблематику подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, в частности, о наличии у тех или иных топ-чиновников гражданства страны-агрессора.

Поэтому сейчас, несмотря на прямой запрет, установленный в Конституции Украины и законодательстве, в связи с отсутствием правового механизма реализации этого запрета и ответственности за его нарушение — приобретение второго гражданства наряду с украинским фактически возможно.

Ярослав Телешун выражает согласную с Сергеем Линкиным мнение: эта инициатива противоречит нормам Конституции Украины. Поскольку, согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство. Поэтому, соответственно, внедрение множественного гражданства предусматривает изменения в основном законе.

Кроме того, статья 157 Конституции Украины прямо отмечает, что основной закон не может быть изменен в условиях военного или чрезвычайного положения.

В то же время, 23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире марафона Єдині новини объяснил позицию власти: после консультации с юристами, авторы законопроекта приняли решение, что статью 4 Конституции Украины можно трактовать иначе — определение единого гражданства в Украине понимать как отрицающее наличие гражданство в областных центрах.

То есть авторы документа трактуют статью так “не может быть гражданина Черкаской, Сумской или Донецкой областей, а есть исключительно граждане Украины”.

Почему сейчас было предложено внедрить множественное гражданство

Политолог Ярослав Телешун говорит, что важно понять также, почему именно сейчас было решено реанимировать идею множественного гражданства. Ведь впервые подобная инициатива была озвучена главой государства во время инаугурации в 2019 году. Позже президент Украины зарегистрировал как минимум три законопроекта (№2590, №6368 и №6369), которые могли привести к множественному гражданству. Однако инициатива в силу определенных обстоятельств была тогда заморожена.

Поэтому политолог отмечает, что в этом случае следует скорее говорить о политической мотивированности, чем о конкретных основаниях такого шага.

Аргументы в пользу множественного гражданства, звучавшие от Дмитрия Кулебы осенью 2023 года, крайне дискуссионны и требуют более тщательного анализа. Сейчас, на мой взгляд, такая инициатива несет больше угроз, чем создает возможности Украине.

Так, например, существует угроза дальнейшего масштабирования правового нигилизма в Украине в случае форсирования законопроекта №10425 от 22 января 2024 гогда О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины в условиях военного положения.

Тем не менее Ярослав Телешун предполагает, что представители власти могут воспользоваться правовой коллизией, заложенной в основном законе и де-факто внедрить множественное гражданство. Ведь согласно статье 25 Конституции Украины, гражданин нашего государства не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

То есть, все люди, которые воспользуются возможностью приобрести гражданство Украины, будут защищены от оснований прекращения, утраты и выхода из гражданства согласно статьям 17, 18 и 19 Закона Украины О гражданстве Украины. Ведь в таком случае гражданин Украины может выйти из гражданства только по собственному желанию.

Также политолог предлагает обратить внимание на сравнительную таблицу к проекту закона О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины. Ее наполнение заставляет предположить, что данная инициатива больше ориентирована на обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Тогда, даже в случае решения Конституционного Суда Украины о неконституционности данной инициативы, все люди, которые обретут гражданство, таким образом все равно будут защищены статьей 25 Конституции Украины.

Как на практике работает принцип множественного гражданства

Ярослав Телешун объясняет, что на самом деле не существует единой концепции работы принципа множественного гражданства. Поскольку оно имеет свои особенности в каждом из государств, где формализован данный институт.

К примеру, в Германии лишь недавно разрешили двойное гражданство. До этого Берлин предоставил гражданство с возможностью сохранения предыдущего только гражданам стран ЕС и Швейцарии. Другие претенденты на немецкое гражданство должны отказаться от предыдущего.

В Израиле для получения гражданства, независимо от места жительства, нужно лишь подтвердить свою принадлежность к этническому сообществу. А Кипр и Венгрия предоставляют второе гражданство обмену на инвестиционные вложения.

Однако независимо от особенностей функционирования данного института важно понимать, что он является или же элементом исторического наследия страны. Или же аргументированным ответом на вызовы и угрозы, существующие перед государством.

Какие риски может нести внедрение множественного гражданства в Украине

Сергей Ланкин предупреждает, что, по его мнению, наибольшим риском могут быть возможные злоупотребления в отношении множественного гражданства, в частности, сочетание гражданства Украины и государства-агрессора.

Как мы все видим, последние события указывают на то, что отсутствие юридического механизма доказывания наличия одновременного гражданства Украины и гражданства РФ создает случаи, когда их можно совмещать, даже находясь на государственной службе или должности судьи.

Избежать подобных случаев можно при внесении изменений в законодательство Украины и подзаконные акты Государственной миграционной службы Украины, которая определит порядок проверки наличия множественного гражданства у лица. А также можно установить реальный механизм лишения гражданства, если гражданин Украины не уведомил свой иностранный паспорт, тем более если он принадлежит РФ.

Ярослав Телешун предлагает рассмотреть вопросы с разных сторон и определить риски и угрозы гражданину и государству. Так, например, риском для гражданина могут быть определенные сложности при пересечении границ, обязанность военной службы и даже уголовной ответственности за службу, проблемы с уплатой налогов или возможности построить политическую карьеру и т.д.

А вот риск №1 для государства — это не возвращение граждан из более обеспеченной страны в страну с меньшим достатком, а также неспособность защитить своих граждан в противостоянии более мощному государству. Могут появиться и угрозы национальной безопасности.

Если же углубляться именно в риски, можно отметить, что в условиях режима военного положения изменять конституцию нереально. Поэтому с внедрением института множественного гражданства, который теоретически может противоречить Конституции Украины, могут появиться риски дальнейшего разрушения правовой системы и ее неэффективности.

Следующий риск также связан с военным положением. Учитывая толкование Министерства обороны и соответствующих институтов, наличие двойного гражданства или гражданства другой страны не лишает обязанности гражданина Украины защищать свою Родину.

Тогда, например, если у человека есть гражданство США и Украины и он был убит на войне, это может создать как минимум напряжение и конфликтные ситуации между государствами. Ведь есть такие страны, которые дружественно относятся к украинцам. А есть те, которые и не поддерживают нас и могут использовать такие ситуации как механизм влияния в собственных целях.

Очень ярким примером была ситуация Виталия Маркива — нацгвардейца, который стал на защиту родины, несмотря на то, что имел итальянское гражданство. Однако согласно законодательству Италии ее гражданам запрещено воевать в составе Вооруженных сил других государств и за это существует даже уголовная ответственность.

Поэтому защитника судили в Италии за убийство, которое он якобы совершил на Донбассе. Но, к счастью, он был оправдан и освобожден апелляционным судом Милана. Поэтому опасность может нести именно такие запреты, которые существуют в других государствах.

Также могут возникнуть проблемы с пересечением границы именно в военное время. Ведь не установлено, по какому паспорту тогда человека нужно впускать или выпускать из страны. В частности, это касается военнообязанных.

Например, в нормативно-правовой базе США установлено, что американские граждане в любом случае пересекают все границы только по американскому паспорту.

У нас пока этот вопрос не нормирован. Поэтому теоретически это может создать огромную коллизию и угрозу для национальной безопасности и обороны.

Следующее несовершенство состоит в том, что принятие такого закона может создать ситуацию недостаточного финансирования в Украине. Поскольку будет стоять вопрос о том, какой именно стране человек будет платить налоги. Кроме того, некоторые могут воспользоваться ситуацией и вывести часть своих активов за границу и не платить налоги.

Когда нам не хватает финансов в условиях войны, создавать такой механизм для легального вывода денег и минимизации налогообложения достаточно опасно.

Кроме того, иностранцы, стремящиеся вести бизнес в Украине, также платят налоги, таможенные пошлины. Украинские же граждане в этом вопросе имеют меньше расходов. Поэтому, если сейчас внедрить множественное гражданство, существует риск не только потери определенной доли, наполняющей бюджет. Но и впоследствии заполнение украинского рынка большим количеством иностранных компаний и не только западных.

Также двойное гражданство может открыть доступ к определенной секретной информации, которая может угрожать национальной безопасности.

На самом деле, это может иметь немало рисков. Поэтому в условиях военного положения, на мой взгляд, этот шаг не оправдан. Его лучше рассматривать в перспективе по завершении войны.

Политолог добавляет, что теоретически этот вопрос можно обсуждать после окончания войны. В частности, для восстановления численности населения Украины. Ведь сделать это условно естественным путём не получится еще как минимум десятилетия.

Но, в конце концов, и после окончания войны и победы Украины множественное гражданство может нести определенные угрозы. Например, людей, которые по принуждению получили российские паспорта, РФ все равно будет считать своими гражданами. И страна-агрессорка никуда не исчезнет. Поэтому существует угроза повторной агрессии с аргументацией защиты не просто русскоязычного населения, а уже именно своих граждан.

В то же время, если сделать невозможным получать двойное гражданство или исключительно украинское гражданство на законодательном уровне. Тогда для врага появляется аргументация этнических притеснений.

Однако Ярослав Телешун в то же время предполагает, что в конце концов законопроект может быть и не принят. А массовое его обсуждение использовано, чтобы перенасытить украинское общество. А также и подготовить его к другим новостям и изменениям.

Какие преимущества может принести разрешение иметь множественное гражданство

Как уже отметил Ярослав Телешун, на самом деле стоит разделить вопросы на две составляющие: преимущества для украинцев, и преимущества для Украины.

Следует понимать, что в этом случае эти две составляющие не тождественны. Ведь преимуществами для человека может быть ослабление визового барьера, получение лучшей социальной поддержки более обеспеченной страны. Также большая безопасность во время путешествий (человек имеет возможность обратиться за помощью в дипломатические учреждения нескольких государств). К тому же возможны лучшие условия инвестиционной деятельности и ведения бизнеса. В свою очередь, для государства преимущества менее очевидны. Однако и они есть: привлечение новых рабочих рук, привлечение дополнительных инвестиций и т.д.

Если углубляться в вопрос, прежде всего после войны, внедрение множественного гражданства может помочь восстановить численность населения Украины с помощью иностранцев, которые могут также пополнить рынок труда.

Однако следует понимать, что эти два преимущества возможны только при том условии, если сначала Украина насколько возможно восстановит экономическую мощность и станет привлекательной. Это нужно сделать как для украинцев, которые должны вернуться домой, так и для иностранцев. Чтобы не произошла утечка кадров. Кроме того, такой шаг может принести Украине новые инвестиции и создать мощную бизнес-среду.

Еще одно преимущество, которое может принести множественное гражданство, это возможность политического влияния на другие страны. В частности, речь идет о примере Турции, которая с помощью своих граждан, проживающих в Германии. Иногда она может продвигать собственные интересы и способствовать принятию полезных для нее решений.

В контексте также можно упомянуть и армянских граждан, которые способствовали поддержке Франции именно стороны Армении во время последней вспышки конфликта в нагорном Карабахе.

Появление множественного гражданства теоретически может способствовать ускорению процесса обретения членства ЕС для Украины. Ведь именно в странах ЕС немало украинских беженцев.

Вдобавок, множественное гражданство может принести пользу и для самих украинцев в вопросе безопасности. К примеру, они смогут просить защиты не только у украинского консула или посла. А также у представителя другой страны, гражданство которой они будут иметь.

Сергей Ланкин добавляет, что узаконивание уже имеющейся практики двойного гражданства в Украине позволит нашим гражданам пользоваться правами, предоставляющими гражданство других стран. Среди них могут быть право на образование, медицинскую помощь, проживание на территории другой страны. А также социальную помощь, в частности пенсионное обеспечение, как на территории Украины, так и на территории другого гражданства.

Особенно актуальным этот вопрос станет для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены временно покинуть Украину и за границей.

Большинство наших граждан, которые покинули свои дома в 2022 году уже находятся в процессе получения иностранного гражданства. Поэтому, объясняет Сергей Ланкин, введение возможности не отказываться от юридической связи с Украиной может быть одним из положительных толчков к возвращению домой.

Поможет множественное гражданство и решить вопросы иностранцев, воюющих на стороне Украины. Ведь наше государство тогда сможет защищать их права. Принятие закона могло бы также упростить жизнь и гражданам РФ, которые тоже воюют за Украину. Поскольку для защиты своих прав они не могут обратиться ни в посольство или консульство, ни поехать в РФ, где им уже может угрожать опасность.

Однако вопросы иностранцев могут решить и менее дискуссионные законопроекты, которые не ставятся под вопрос функционирования Конституции Украины. Поэтому вопрос заключается всегда в целесообразности, при каких условиях и когда будут внедрять этот механизм.

Также ранее Дмитрий Кулеба развенчал мифы о множественном гражданстве и объяснил, как поможет это соборности Украины.

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