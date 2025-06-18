ВР приняла закон о множественном гражданстве в Украине во втором чтении: детали документа

7 августа в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект 11469 о множественном гражданстве, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским. Это уже второе представление подобного законопроекта.

17 декабря Верховная Рада поддержала за основу первого чтения закон о введении института множественного гражданства в Украине.

А 18 июня 2025 года Рада приняла закон во втором чтении. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за решение отдали голоса 243 депутата.

Законопроект о множественном гражданстве в Украине: детали документа

Напомним, в январе 2024 президент уже предлагал такой проект закона. В пояснительной записке нового законопроекта говорится, что закон сможет обеспечить условия для возвращения выехавших из-за полномасштабной войны украинцев, и сохранит их гражданство.

Ведь у многих украинцев, выехавших в начале полномасштабной войны, уже есть виды на долговременное проживание, которые в дальнейшем могут стать основой для приобретения ими гражданства других стран. Пока Украина не признает двойного гражданства, многие украинцы потенциально могут его изменить.

Также проект закона о множественном гражданстве в Украине должен расширить возможности обретения украинского гражданства иностранцами и лиц без гражданства. Множественность гражданства по законопроекту Зеленского могла бы допускаться в следующих случаях:

одновременное обретение ребенком при рождении гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком с украинским гражданством гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

автоматическое приобретение совершеннолетним гражданином Украины иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Читать по теме Правовая гармония или конфликты? Разбираемся с политологом и юристом по вопросу множественного гражданства Вікна решили разобрать понятие института множественного гражданства вместе с политологом Ярославом Телешуном и юристом Сергеем Ланкиным.

В законопроекте предлагается не предоставлять множественное гражданство гражданам РФ или гражданам государств, не признающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Для иностранцев, которые проходят или проходили службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, или женились на гражданках (гражданах) Украины также предлагается упрощенное приобретение гражданства Украины.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцев за границей хотят получить другое гражданство.

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