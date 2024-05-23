Сколько украинцев за границей хотят получить гражданство другой страны? Результаты опроса КМИС

Демографический кризис, вызванный войной, может приобрести новый характер не только из-за низкой рождаемости, но и низкой мотивации украинских беженцев возвращаться в Украину.

Соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 7% респондентов уже имеют гражданство другой страны, а каждый восьмой подал документы и ждет решения.

45% украинцев за границей говорят, что хотя и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны. А вот не подавали на гражданство и не планируют этого делать только треть респондентов.

Подробности нового исследования КМИС рассказываем дальше.

Довольны ли беженцы своей жизнью за границей

66% украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии вероятнее всего или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в этих странах. Из них полностью удовлетворены 28%, а 38% скорее удовлетворены. Недовольны условиями жизни — 26%.

Среди респондентов 7% утверждают, что у них уже есть гражданство другой страны, кроме украинского, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют этого делать — 34%.

При этом почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны, говорится в исследовании.

На вопрос, при каких условиях беженцы вернулись бы в Украину, больше всего респондентов ответили, что при нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и условиях с безопасностью (34%).

Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). 16% респондентов говорили о возможности найти работу, а 13% — об условиях для детей посещать школу/сад.

Сколько украинцев хотят вернуться домой

Один из актуальных вопросов — какая часть украинских беженцев в конце концов вернутся в Украину. В этом опросе КМИС для ориентировочной оценки объединили ответы респондентов на рассмотренные выше три вопроса.

Они отталкивались от того, что вероятнее всего могут вернуться те, кто одновременно не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, выражают определенные условия для возвращения (и не отвечают, что планируют надолго оставаться).

Согласно такому подходу, ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину.

Однако в КМИС добавляют, что учитывая ответы респондентов на вопросы дальше относительно интереса к Украине, указанная оценка является скорее оптимистичным сценарием в текущих условиях.

У беженцев спросили, интересуются ли они текущей ситуацией в Украине. 56% респондентов ответили, что получают информацию об Украине. Среди остальных 11% ответили “затрудняюсь ответить”.

34% прямо ответили, что не интересуются информацией об Украине.

Среди тех, кто интересуется ситуацией в Украине, из украинских источников получают информацию 42%, а остальные 14% узнают новости в Украине исключительно из зарубежных источников.

О множественном гражданстве и языке общения — ответы респондентов

Респонденты не имеют очевидного отношения к законопроекту о множественном гражданстве. У 23% складывается преимущественно положительное впечатление о нем, у 34% — преимущественно отрицательное. При этом у 37% отношение нейтральное, а еще 6% затруднились ответить на вопрос.

57% респондентов сейчас общаются дома преимущественно на украинском языке. Преимущественно на русском языке общаются 19%, а в равной степени на украинском и русском языках общаются 21%. Еще 3% общаются на языке страны, где сейчас проживают.

Выводы КМИС относительно возможного демографического кризиса в Украине

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, оставшиеся дома украинцы признают, что страна испытала мощный демографический удар, что в будущем может превратиться в большую проблему.

— В опросе КМИС осенью 2023 года демографическая проблема хоть и уступала другим актуальным прямо сейчас вызовам, но была среди топ-ответов респондентов. Эксперты также постоянно говорят о демографическом вызове и о необходимости уже обсуждать разные сценарии и возможные меры, — отмечает социолог.

Именно поэтому украинцы должны быть заинтересованы, чтобы больше граждан вернулись в Украину после вынужденного отъезда за границу. Предыдущие опросы КМИС показывали, что абсолютное большинство проживающих сейчас в Украине нормально относится к украинским беженцам, легально покинувшим Украину.

Однако на фоне роста психологической напряженности и усталости могут усилиться тенденции критического отношения.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что значительная часть украинских беженцев теряют или уже потеряли связь с Украиной. Антон Грушецкий подчеркивает, что это было абсолютно ожидаемо и в любом случае мы потеряли бы часть граждан.

Однако открытым остается вопрос, какую часть граждан можно будет вернуть и что для этого делать. С одной стороны, государство, украинское гражданское общество и простые граждане должны сыграть свою роль в поддержании контакта с гражданами, работать с ними, сохранять связь и мотивировать вернуться.

— С другой стороны, коммуникация не может быть односторонней, то есть украинцы заграницей также имеют свою “сферу ответственности” и должны иметь мотивацию вернуться и прилагать релевантные усилия для сохранения связи с Украиной, — добавляет социолог.

А почему нужно больше говорить об украинцах за границей и как пропаганда влияет на восприятие беженцев мы рассказывали в материале.

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