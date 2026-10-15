Массированный обстрел Кропивницкого: атака длилась более 10 часов, есть погибшие и пострадавшие

Кировоградская область более 10 часов находилась под массированной атакой российских беспилотников. В результате ударов погибли три человека, еще шестеро получили травмы.

Под вражеским огнем оказались предприятия, логистические центры, транспортная инфраструктура и жилые дома. В разных общинах области возникли пожары, повреждены здания и автомобили.

Обстрел Кропивницкого сегодня: что известно о последствиях

По словам начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, область пережила самую массированную российскую атаку с начала полномасштабного вторжения. По его данным, над регионом зафиксировали почти 360 вражеских беспилотников.

Наибольшие разрушения получил Кропивницкий. В городе зафиксировали попадания по территориям предприятий, логистических центров, складских объектов и жилых домов. В результате ударов вспыхнули пожары.

Также повреждены придомовые территории и автомобили. Ударам подверглись и объекты транспортной инфраструктуры, в частности в Кропивницком и Новоукраинском районах.

По информации главы ОВА, российские войска атаковали 26 локаций в области. Под ударами, кроме областного центра, оказались Знаменка, Александрия, Помошная и ряд общин.

В результате массированного обстрела Кропивницкого погибли трое местных жителей. Еще шесть человек получили травмы и необходимую медицинскую помощь. На местах ударов работают спасатели и другие профильные службы. Они ликвидируют пожары и устраняют последствия разрушений.

К работе привлечены спасатели, медики, энергетики, коммунальщики, правоохранители и специалисты по гражданской защите.

На местах попаданий должны работать специальные комиссии. Они обследуют поврежденные объекты, оценят масштабы разрушений и подсчитают убытки, чтобы определить необходимую помощь пострадавшим.

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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