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Массированный обстрел Кропивницкого: атака длилась более 10 часов, есть погибшие и пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 октября 2026, 10:00 2 мин.
Массированная атака на Кропивницкий: трое погибших, ранены и разрушены
Фото ДСНС/Telegram

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