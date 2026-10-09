РФ ударила КАБами по Запорожью: погиб человек, среди пострадавших — ребенок

Российская армия сегодня утром, 9 октября, нанесла шесть ударов по Запорожью. В результате атаки погиб человек, также есть раненые.

Об этом сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Обстрел Запорожья 9 октября 2026 года: что известно о ситуации в городе

Во время обстрела Запорожья 9 октября российская армия атаковала жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи заведения внешкольного образования.

Как отметил Семикин, в результате обстрела города погиб мужчина. Также известно о девяти раненых, среди них — ребенок.

На местах обстрела работают все соответствующие службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в Запорожской областной прокуратуре, удары по гражданской инфраструктуре управляемыми авиабомбами (КАБ) продолжались с 04:50 до 05:59 утра. По данным прокуратуры, погибшему было 48 лет, среди пострадавших — 14-летняя девочка.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начали расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ранее мы сообщали о том, что во время очередной атаки на Запорожье РФ атаковала мост через Днепр.

Фото: Запорізька ОВА

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