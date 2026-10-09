Для тебя Война в Украине

РФ ударила КАБами по Запорожью: погиб человек, среди пострадавших — ребенок

Марина Слизовская, редактор сайта 09 октября 2026, 11:07 2 мин.
обстрел Запорожья сегодня

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