Церковный календарь на октябрь 2026: праздники и поминальные дни по новому стилю

Главным церковным праздником октября является Покров Пресвятой Богородицы. Это особый день для Украины, поскольку Покров был одним из самых главных праздников для запорожских казаков, также в этот день была основана Украинская повстанческая армия в далеком 1942-м. А в современности мы отмечаем на Покров День защитников и защитниц Украины.

Смотри полный церковный календарь праздников на октябрь 2026 в нашем материале.

Главные церковные праздники в октябре 2026

1 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Этот великий христианский праздник символизирует невидимую опеку Девы Марии над людьми, нуждающимися в ее защите.

История праздника связана с ризой (нарядом) Богородицы, хранившейся во Влахернской церкви Константинополя. В VII веке к городу со всех сторон подступали вражеские войска, из-за чего Константинополь оказался в блокаде. С суши он был хорошо защищен, поэтому его атаковали со стороны водоема и нападавшие в конце концов смогли взойти на берег. Они оттеснили защитников Константинополя во Влахернскую церковь, но этим планам не суждено было сбыться — нападавшие попали в ловушку и были уничтожены.

По мнению местных, их спасла риза Богородицы. Вскоре после события был составлен первый акафист (хвалебный церковный гимн) Божией Матери.

В VIII веке Константинополь снова окружили нападавшие. Горожане провели молебен во Влахернской церкви и в день Успения Девы Марии нападавшие отступили от города. Часть вражеского флота погибла во внезапной буре на море.

Согласно преданию, во время молебна во Влахернской церкви святой Андрей Блаженный увидел Богородицу, которая молилась о горожанах. Затем Она сняла омофор и накрыла им присутствующих в храме людей, тем самым сделала их невидимыми для врагов.

Поминальные дни в октябре 2026

24 октября — Дмитровская родительская суббота

Дмитровская суббота предшествует дню памяти великомученика Димитрия Солунского (покровителя воинов) — 26 октября. На Дмитровскую субботу следует молиться за упокой душ умерших и вспоминать их наследие. Верующим можно посетить храм, чтобы принять участие в поминальной литургии, а после — в Панихиде. В этот день принято писать записки с именами усопших, чтобы потом священник зачитал их во время богослужения.

Этот день еще называют семейной или дедовой субботой. Традиционно в этот день было принято совершать осенние поминки умерших.

После посещения храма нужно прийти на могилы родных и навести там порядок. Также в этот день в семьях проводят поминальные трапезы после посещения кладбища.

Церковный календарь на октябрь 2026: даты по новому стилю

1.10 — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

2.10 — Священномученика Киприана, мученицы Юстины и преподобного Андрея

3.10 — Священномученика Дионисия Ареопатига

4.10 — Священномученика Еротея, епископа Атенского и преподобного Франциска Ассизского

5.10 — мученицы Харитины

6.10 — апостола Фомы

7.10 — мучеников Сергея и Вакха

8.10 — преподобной Пелагии

9.10 — апостола Иакова Алфеева

10.10 – мучеников Евлампия и Евлампии

11.10 — апостола Филиппа, диакона; преподобного Теофана, епископа Никейского

12.10 — мучеников Прова, Тараха и Андроника; преподобного Космы

13.10 — мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники

14.10 – преподобной Параскевы Терновской; мучеников Назария и др.

15.10 – преподобного Евтимия; преподобномученика Лукиана

16.10 — мученика Лонгина, сотника

17.10 – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского

18.10 — апостола и евангелиста Луки

19.10 – священномученика Теодора Ромжи; пророка Иоила; мученика Уара;

20.10 — великомученика Артемия

21.10 – преподобного Иллариона Великого

22.10 — святого Аверкия, епископа Ерапольского

23.10 — апостола Иакова, брата Господня

24.10 – мучеников Ареты и др.

25.10 – мучеников Маркияна и Мартирия

26.10 – великомученика Димитрия Мироточца

27.10 – мученика Нестора; мучениц Капитолины и Еротииды

28.10 – мучеников Терентия и Неонилы; мученицы Параскевы, что в Иконии

29.10 – преподобной Анастасии; преподобного Аврамия Ростовского

30.10 — мучеников Зиновия и Зиновии

31.10 — апостолов Стахия, Амплия и др.; мученика Елимаха.

Ранее мы рассказывали, как молиться утром, дали тексты утренних молитв — канонических и своими словами.

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