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Церковный календарь на октябрь 2026: праздники и поминальные дни по новому стилю

Марина Слизовская, редактор сайта 15 сентября 2026, 16:00 4 мин.
церковный календарь на октябрь 2026 по новому
Какие церковные праздники в октябре 2026 Фото Unsplash

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