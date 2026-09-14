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День танковых войск Украины — история праздника и поздравления

Виктория Мельник, журналист сайта 14 сентября 2026, 09:40 3 мин.
день танкиста 2026
День танкиста 2026 Фото Facebook

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