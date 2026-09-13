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Когда хасиды уезжают из Умани в 2026 году после празднования Рош га-Шана

Ольга Петухова, редактор сайта 13 сентября 2026, 17:00 2 мин.
когда хасиды уезжают из умани
Фото Pexels

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