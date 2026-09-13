Когда хасиды уезжают из Умани в 2026 году после празднования Рош га-Шана

Традиционно Умань принимает паломников-хасидов всего на несколько дней в году, на празднование еврейского Нового года — Рош га-Шана. Они приезжают сюда по завету своего учителя — цадика Нахмана, считая, что празднование в Умани подарит им удачу. Когда хасиды уезжают из Умани — читай в материале.

Когда Хасиды уезжают из Умани

Празднование еврейского Нового года Рош га-Шана длится два дня. В этом году праздник пришелся на середину сентября: с 11 по 13. Это пик торжеств, во время которых паломники активно молятся за прощение грехов и радуются празднику.

После 13 сентября большинство паломников собирается домой.

Многие спешат успеть на самолеты, которыми они улетят из соседних с Украиной стран — в основном из Румынии, Польши, Молдовы.

Гости выезжают организованно, большей частью группами. Среди паломников преобладают хасиды из Израиля. Впрочем, так каждый год. Однако есть верующие и из Европы и Америки.

Но часть паломников все же остается еще на несколько дней, чтобы уехать из Умани позже. Кто-то стремится подольше побыть в священном для них месте, кто-то задерживается, чтобы купить подарки и сувениры родным.

Хасиды считают, что Украина хоть и не самое безопасное место в мире, но и в Израиле идет война.

Наша страна въезд паломников никоим образом не регламентирует и не ограничивает, поэтому и во время полномасштабной войны в Умань едут тысячи иудеев. Однако каких-либо чрезвычайных событий скопление хасидов в этом году не вызвало.

Раньше мы рассказывали о празднике Рош га-Шана, и почему именно в Украину приезжают хасиды — узнавай интересные подробности в материале.

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