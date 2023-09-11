Праздники

Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 сентября 2023, 08:30
Рош га-Шана
Фото: Unsplash

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