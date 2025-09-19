Почему Цадик Нахман похоронен в Умани — что нужно знать о раввине хасидов

Каждый год в Умань в Черкасской области съезжаются хасиды со всего мира. Хасидам важно хотя бы раз в жизни побывать в Умани. Там они посещают могилу своего верховного раввина. Но многие украинцы задумываются, почему цадик Нахман похоронен в Украине.

Хасидизм имеет длинную историю, которая, кстати, тоже зародилась на территории Украины. Читай в материале, кто такой Цадик Нахман, почему он похоронен в Украине и где его могила, в материале.

Кто такие хасиды

Хасидизм — это ответвление иудаизма, веры, которую исповедуют евреи. В переводе с иврита “хасид” означает “набожный”, “благочестивый”, “последователь”. Этим термином обозначают человека, глубоко погруженного в кабалу — духовное мистически-философское учение иудаизма.

Хасидизм возник как оппозиция к ортодоксальному иудаизму в первой половине XVIII века на территории Украины. Впервые он появился на територии Подолья и имел ответвление на Волыни и Галичине. Основателем движения был Баал Шем Тов, настоящее имя которого Исраэль бен Элизер. Это ответвление иудаизма быстро распространилось по Восточной Европе. Но из-за Первой и Второй мировых войн хасидам пришлось много эмигрировать. Также на это повлияли гражданские конфликты и послевоенная “борьба с космополитизмом” в СССР.

Одна из особенностей хасидского учения — пророчества. Хасиды верят, что в состоянии самовозбуждения можно получить дар ясновидения и услышать “бат-ном” — небесный голос.

Один из ключевых принципов хасидизма — связь с духовными лидерами (цадиком или ребе), которые считаются посредниками между верующими и Богом. Именно поэтому хасиды стремятся посещать могилу своего цадика Нахмана в Умани.

Почему Цадик Нахман похоронен в Умани

Цадик Нахман — верховный раввин-учитель у хасидов. Он был правнуком основателя хасидизма. В конце жизни Нахман переехал в Умань и повелел похоронить себя в этом городе. На его решение повлияло то, что в Умани во время гражданского восстания Колиивщины было убито большое количество евреев.

Последняя проповедь Нахмана была посвящена новому году по иудейскому календарю. Во время проповеди Нахман приказал похоронить себя в Умани и ежегодно приезжать на его могилу.

Цадик Нахман умер в 1810 году, с тех пор хасиды ежегодно съезжаются в Умань. Хасиды верят, что празднование иудейского нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана принесет счастье, а год пройдет без проблем. По их вере, именно на могиле цадика они могут установить особую связь со Всевышним.

Могила цадика Нахмана в Умани: карта

