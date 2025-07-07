Пакунок школяра: как родителям получить 5000 грн от государства

Правительство Украины запускает выплату Пакунок школяра — 5 тысяч гривен для семей первоклассников, которые будут учиться офлайн. Эта помощь поможет родителям приобрести все необходимое для школы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что это важная поддержка для родителей в период подготовки к школе.

Каждая украинская семья сможет подать заявку на получение помощи через платформу Дія, — рассказал глава правительства.

Выплата предназначена для покрытия расходов на приобретение школьных принадлежностей, необходимых книг, одежды и обуви. Деньги будут предоставляться исключительно в безналичной форме — расчет будет осуществляться банковской картой, что гарантирует целевое использование.

По словам министра социальной политики, в ближайшее время будет подробно сообщено об условиях и порядке подачи заявок на получение Пакунка школяра.

Он также заверил, что выплата никаким образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных выплат.

Он отметив что, запуск программы — это лишь первый шаг из ряда новаций, направленных на создание комфортных условий для жизни и работы в Украине, чтобы украинцы имели все возможности оставаться и развиваться в своих громадах.

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Как получить Пакунок школяра: Заявку можно будет подать через приложение Дию;

Министерство социальной политики Украины вскоре предоставит все детали и информацию о старте подачи заявок;

Выплата в 5 тысяч гривен будет осуществляться только в безналичной форме;

Деньги можно будет использовать исключительно для оплаты картой товаров, необходимых для школы;

Выплата предназначена для каждой украинской семьи, которая соответствует критериям;

Получение 5 тысяч гривен по новой программе никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных выплат. Родителям также важно психологически адаптировать ребёнка к новому учебному году. О том, о чем поговорить с ребёнком перед школой, читай в материале.

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