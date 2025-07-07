Для тебя Родительство

Пакунок школяра: как родителям получить 5000 грн от государства

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2025, 15:00
Пакунок школяра: как родителям получить 5000 грн от государства
Фото Pexels

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