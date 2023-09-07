Украинские школьники имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Однако на период летних каникул с 1 июля по 31 августа в Киеве эти льготы были отменены. Как оформить ученический билет и что он дает — читай в материале.

Почему стоит сделать ученический билет: основные причины

С помощью ученического билета школьникам можно:

бесплатно ездить в электротранспорте (трамвае, троллейбусе, метро);

пользоваться скидкой 25% в автобусах и маршрутках города;

разрешено со скидкой посещать музеи и театры муниципального назначения.

Как оформить ученический билет: пошаговая инструкция

Для того чтобы столичным школьникам быстро и комфортно оформить документ, воспользуйся простыми шагами.

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Войди в свой кабинет на сайте Киев цифровой. Найди данные о своем ребенке и присоедини его к своему аккаунту. По желанию загрузи новое фото для ученического. Оставь заказ и уплати его онлайн. Наблюдай за этапами изготовления в личном кабинете. Готовый ученический билет привезут в вашу школу. В Киеве так услуга стоит 96 гривен, изготовление длится до одного месяца.

Можно ли привязать электронный ученический билет к приложению Киев цифровой

На сайте приложения указано, что это можно сделать легко и просто. Для этого нужно нажать на раздел Транспортная карта, ввести номер и пин-код учащегося и нажать Добавить.

После этого можно с легкостью просматривать историю поездок, заблокировать ученический билет, заменить билет на новый и удалить его, чтобы добавить в другой аккаунт.

В каких городах еще можно получить ученический билет

Его можно оформить не только в Киеве, но и в других городах Украины. Порядок и практика предоставления льгот школьникам определяется местными властями.

Например, во Львове ученики пользуются картой ЛеоКарт. Она дает право на бесплатный проезд. В Виннице действуют скидка 75% для детей и 50% для студентов. В Днепре бесплатный проезд дается только на электротранспорт, а на поездки в автобусах — небольшая скидка (25%).

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