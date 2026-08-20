Для тебя Родительство

Как оформить ученический билет: пять быстрых действий, чтобы ездить бесплатно в городском транспорте

Анна Голишевская, редактор сайта 20 августа 2026, 15:30 2 мин.
как оформить ученический билет
Фото Unsplash

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