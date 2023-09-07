Украинские школьники имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Однако на период летних каникул с 1 июля по 31 августа в Киеве эти льготы были отменены. Как оформить ученический билет и что он дает — читай в материале.
С помощью ученического билета школьникам можно:
Для того чтобы столичным школьникам быстро и комфортно оформить документ, воспользуйся простыми шагами.
На сайте приложения указано, что это можно сделать легко и просто. Для этого нужно нажать на раздел Транспортная карта, ввести номер и пин-код учащегося и нажать Добавить.
После этого можно с легкостью просматривать историю поездок, заблокировать ученический билет, заменить билет на новый и удалить его, чтобы добавить в другой аккаунт.
Его можно оформить не только в Киеве, но и в других городах Украины. Порядок и практика предоставления льгот школьникам определяется местными властями.
Например, во Львове ученики пользуются картой ЛеоКарт. Она дает право на бесплатный проезд. В Виннице действуют скидка 75% для детей и 50% для студентов. В Днепре бесплатный проезд дается только на электротранспорт, а на поездки в автобусах — небольшая скидка (25%).
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