Рак не ждет: онколог рассказал о современных возможностях лечения в Украине

В Украине заболеваемость раком за последние три года выросла на 16%, говорится в аналитическом отчете Министерства здравоохранения. Однако, несмотря на войну, в стране уже сейчас появляется современное оборудование, которое будет способствовать лучшей диагностике онкологии и других заболеваний.

О новых возможностях в диагностике рака рассказал в эфире телемарафона Єдині новини радиационный онколог, заместитель гендиректора клиники Оберіг Максим Палий.

В Украине выросла заболеваемость раком

За последние годы в Украине на 16% выросла заболеваемость раком. Однако при этом статистика конкретно за 2025 год показывает меньшее количество онкодиагнозов. Как объясняет радиационный онколог Максим Палий, это связано с тем, что большинство пациентов уехали за границу и уже там получили первоначальный диагноз, из-за чего не попали в национальную статистику. Кроме того, у Украины нет возможности собрать необходимые данные с оккупированных территорий.

Частично рост количества онкодиагнозов на 16% за последние годы можно объяснить лучшим скринингом, потому что рак в Украине начали чаще обнаруживать на ранних стадиях, отмечает Палий.

Влияет ли война на развитие рака

Прямую связь между военными действиями и возникновением рака исследования не подтверждают. Американская ассоциация клинических онкологов исследовала вооруженные конфликты с 1990-го по 2001 год и установила, что военные действия не способствуют возникновению рака, но уже онкобольные люди из-за войны не имеют доступа к необходимой им медицинской помощи, в частности специализированному оборудованию, рассказывает врач.

Радиационный онколог отмечает, что после начала полномасштабного вторжения замечает больше рецидивов рака. Это может быть связано с ухудшением качества жизни больного из-за войны.

Оборудование ОФЭКТ-КТ в Украине

Как отмечает Максим Палий, ядерная и лучевая медицина в Украине годами недофинансировалась, этому направлению диагностики не уделялось достаточно внимания.

Однако уже во время войны в Украине появилась современная установка ОФЭКТ-КТ 2026 года выпуска, позволяющая с высокой точностью локализовать расположение онкологических опухолей и метастазов, и затем оценить эффективность лечения. Этот аппарат работает в киевской клинике Оберіг и сейчас он единственный в Украине.

— Рак не ждет, раку все равно, что идет война. Но можно и нужно лечиться в Украине. В настоящее время наша медицина в контексте онкологии (оборудования и специалистов) в определенных сферах конкурирует с зарубежными коллегами. У нас есть современное оборудование, которое не только не уступает зарубежным аналогам, но, как в нашем случае, самое лучшее на сегодняшний день, новейшего не существует. Поэтому — увидеть, локализовать и победить, — подытожил врач.

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