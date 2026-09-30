Рак не чекає: онколог розповів про сучасні можливості лікування в Україні

В Україні захворюваність на рак за останні три роки зросла на 16%, йдеться в аналітичному звіті Міністерства охорони здоров’я. Однак, попри війну, в країні вже зараз з’являється сучасне обладнання, яке сприятиме кращій діагностиці онкології та інших захворювань.

Про нові можливості в діагностиці раку розповів в етері телемарафону Єдині новини радіаційний онколог, заступник гендиректора клініки Оберіг Максим Палій.

В Україні зросла захворюваність на рак

За останні роки в Україні на 16% зросла захворюваність на рак. Однак при цьому статистика конкретно за 2025 рік показує меншу кількість онкодіагнозів. Як пояснює радіаційний онколог Максим Палій, це пов’язано з тим, що більшість пацієнтів виїхали за кордон і вже там отримали первинний діагноз, через що не потрапили до національної статистики. Крім того, Україна не має можливості зібрати необхідні дані з окупованих територій.

Частково зростання кількості онкодіагнозів на 16% за останні роки можна пояснити кращим скринінгом, бо рак в Україні почали частіше виявляти на ранніх стадіях, зазначає Палій.

Чи впливає війна на розвиток раку

Прямого зв’язку між воєнними діями та виникненням раку дослідження не підтверджують. Американська асоціація клінічних онкологів досліджувала збройні конфлікти з 1990-го по 2001 рік і встановила, що воєнні дії не сприяють виникненню раку, але вже онкохворі люди через війну не мають доступу до необхідної їм медичної допомоги, зокрема спеціалізованого обладнання, розповідає лікар.

Радіаційний онколог також зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення помічає більше рецидивів раку. Це може бути пов’язано із погіршенням якості життя хворого через війну.

Обладнання ОФЕКТ-КТ в Україні

Як зазначає Максим Палій, ядерна та променева медицина в Україні роками недофінансовувалася, цьому напрямку діагностики не приділялося достатньо уваги.

Однак вже під час війни в Україні з’явилася сучасна установка ОФЕКТ-КТ 2026 року випуску, яка дозволяє з високою точністю локалізувати розташування онкологічних пухлин та метастазів й потім оцінити ефективність лікування. Цей апарат працює в київській клініці Оберіг і наразі він є єдиним в Україні.

— Рак не чекає, раку все одно, що триває війна. Але можна і треба лікуватися в Україні. Наразі наша медицина в контексті онкології (обладнання та спеціалістів) у певних сферах конкурує із закордонними колегами. У нас є сучасне обладнання, яке не лише не поступається закордонним аналогам, але, як у нашому випадку, є найкращим на сьогодні, новішого не існує. Тому — побачити, локалізувати і перемогти, — підсумував лікар.

Раніше ми писали, як не пропустити онкологію і що робити, коли виявили хворобу.

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