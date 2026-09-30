Стиль життя Свята

День захисників і захисниць України 2026: історія свята найвідважніших воїнів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Вересня 2026, 12:50 2 хв.
день захисників і захисниць
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