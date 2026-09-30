День захисників і захисниць України 2026: історія свята найвідважніших воїнів

Українське суспільство нині як ніколи розуміє всю важливість вшанування роботи військових, які виборюють нашу незалежність у війні проти Росії. Бо кожен метр української землі — це їхня плоть, кров, піт та життя.

Коли в Україні відзначають День захисників та захисниць у 2026 році, яка історія свята та його значення для українців, ми розповімо тобі далі.

День захисників та захисниць України 2026: історія свята

Уперше потреба в такому дні виникла після російської окупації Криму у 2014 році. Указом президента Петра Порошенка тоді було започатковано святкування Дня захисника, яке традиційно відзначали у свято Покрови, 14 жовтня.

Згодом, у серпні 2021 року, наступний і чинний президент Володимир Зеленський підписав указ для встановлення гендерної рівності. Відтоді свято має назву День захисників та захисниць України.

Для українців це свято має велике значення. Сьогодні, коли наша національна свідомість щодня тільки зростає, нам як ніколи раніше варто пам’ятати й ціну того, що за що бореться український народ.

Коли відзначають День захисника та захисниці 2026

Згідно з новим календарем, на який українці перейшли у вересні 2023 року, багато свят перенеслося на два тижні назад.

Так, День захисників та захисниць України у 2026 році ми відзначаємо у середу, 1 жовтня.

Окрім Дня захисників, 1 жовтня відзначають День українського козацтва. Проходь тест до свята і дізнайся, що саме ти знаєш про цю сторінку нашої історії.

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