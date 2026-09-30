Гуманітарна катастрофа в Олешках: росіяни відбирають продукти у жителів міста

Російські військові переслідують жителів окупованого міста Олешки, що на Херсонщині, які отримують продукти від української армії.

Про це розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації (МВА) Тетяна Гасаненко, передає інформагентство Укрінформ.

Росіяни відбирають продукти у жителів Олешок

Російські військові відбирають продукти, які скидають з дронів для місцевих жителів. Наявність у людини продуктів не російського виробництва також стає приводом для її подальшого переслідування.

Під час останньої доставки продуктів обсягом 4 тонни декому з жителів вдалось отримати пакунки, хтось не отримав взагалі нічого, зазначила Гасаненко.

— Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці — так. А ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: А звідки ти взяв їх? І кажуть: Якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві — російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють із ЗСУ, — повідомила Гасаненко.

Також очільниця Олешківської МВА зазначила, що росіяни викрадають людей у громаді, зокрема безслідно зникла сім’я, яку окупанти “забрали на підвал”.

Як повідомляла Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, з 26 травня до окупованого міста Олешки не надходило жодних поставок продовольства.

Відповідно до міжнародного права, держава-окупант зобов’язана забезпечувати місцеве населення продовольством і ліками, а також сприяти наданню гуманітарної допомоги за необхідності.

У 2023 році росіяни підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого близько 80 населених пунктів опинилися в зоні катастрофи. Окуповані Олешки тоді були затоплені майже на 90%.

Фото: Дмитро Лубінець

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