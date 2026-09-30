Для тебе Війна в Україні

Гуманітарна катастрофа в Олешках: росіяни відбирають продукти у жителів міста

Марина Слизовська, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
Окуповані Олешки ситуація

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