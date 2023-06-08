Перші загиблі, майже 90% міста під водою — наслідки затоплення Олешків на Херсонщині

Після підриву Каховської ГЕС багато населених пунктів затопила вода, у зоні ураження опинилося близько 80 населених пунктів. Вода затоплює і лівий берег Херсонщини, який тимчасово окупований.

Так, Олешки в Херсонській області затоплені майже на 90%, є інформація про перших загиблих.

Ми розповімо про ситуацію в Олешках після підриву Каховської ГЕС та які наслідки затоплення.

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Олешки на Херсонщині затоплені майже на 90%

До Олешківської ОТГ входить 12 сіл, до окупації там мешкало майже 40 тис. осіб. Зараз проживає близько 8000.

Після підриву Каховської ГЕС вода спочатку не пішла до громади, адже вона розташована на притоках Дніпра. Спершу вода підтоплювала населені пункти на березі Дніпра, а потім на його притоках.

Олешки на карті

— У нас є населені пункти, які затоплені на 100%, є і на 10%. А в тих, що розташовані трохи далі від ріки, зовсім нічого немає. Відтак Підстепне та Піщанівка затоплені десь на 50%, Козачі Лагері — на 10%, зокрема прибережна берегова лінія й ті домівки, які там стоять.

Олешки затоплені десь на 90%, можливо, трохи більше. У місті дуже мало сухої території, — розповів очільник міста Євген Рищук для Українського радіо.

За словами Рищука, вода почне спадати за кілька діб. Зараз рівень води в Олешках 2-3 м, а на низинах навіть може сягати 4 м. Утім, важко сказати, чи вода зійде на нуль чи просто рівень трішки зменшиться.

Перші загиблі через затоплення

Через затоплення після підриву Каховської ГЕС в Олешках є перші загиблі, повідомив Євген Рищук.

Він розповів для Суспільного, що відомо про трьох загиблих.

— Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю, їх буде набагато більше, — говорить він та додає, що багато було людей, які втратили кінцівки чи не могли встати з ліжка самостійно.

“Евакуація” від окупантів для картинки

Начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко сказала в ефірі телемарафону Єдині новини, що ситуація в місті критична. Люди рятуються на дахах, а окупанти забороняють евакуацію.

— Ситуація не просто складна, вона — кричуща. Є населені пункти Олешківської територіальної громади, які затоплені повністю.

В Олешках люди перебувають просто на дахах. Хочу зауважити, що деякі будинки руйнуються, йдуть під воду, і в людей немає жодної можливості врятуватись, — сказала вона.

Гасаненко розповіла, що окупанти намагалися створити красиву картинку і біля будівлі ДСНС оголошували “евакуацію”. Водночас дістатись туди з затоплених територій було неможливо. Місцеві, які перебували на ще не затоплених вулицях, просто не знали, чи це справжня евакуація, чи просто картинка для пропаганди.

Володимир Зеленський про ситуацію на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня 2023 року повідомив, що триває евакуація із затоплених територій Півдня. На території Херсонської та Миколаївської областей уже врятовано понад 2000 людей.

Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах.

— І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що зараз необхідна швидка реакція світу на те, що відбувається.

— Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є, — сказав він.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб зашкодити українській деокупації. Раніше ми розповідали, чи справді підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ.

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