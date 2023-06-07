Наслідки підриву Каховської ГЕС: карта з уже затопленими населеними пунктами

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС частина Херсонської області вже опинилася під водою. Поки що важко дати чітку оцінку наслідкам трагедії, однак вже зрозуміло, що ця техногенна катастрофа принесла багато збитків українським землям та людям.

Які населені пункти вже затоплені, розповідаємо далі. Також пропонуємо подивитися інтерактивну карту, на якій видно затоплені місцевості.

Каховська ГЕС: зона затоплення

Станом на 7 червня 2023 року вже повністю або частково затоплені:

Тягинка.

Львове.

Одрадокам’янка.

Іванівка.

Микільське.

Токарівка.

Понятівка.

Білозерка.

мікрорайон Острів у Херсоні.

мікрорайон Корабел у Херсоні.

район Річкового порту у Херсоні.

Гідропарк і Нафтогавань у Херсоні.

Придніпровське.

Садове.

Микільське.

Миколаївка.

Ольгівка.

Лівий берег Херсону нині перебуває під тимчасовою російською окупацією. У місті Олешки практично всі будинки опинилися під водою. Складна ситуація також у Голій Пристані.

На лівобережній Херсонщині повністю затоплені селища:

Корсунка.

Нова Каховка.

Дніпряни.

Кринки.

Козачі Лагері.

Солонці.

Дачі.

Частково підтоплені села Рибальче та Стара Збур’ївка на лівому березі Херсонської області.

Карта затоплення Каховської ГЕС

Детальніше з усіма наслідками від підриву та знищення Каховської ГЕС можна ознайомитися в нашому іншому матеріалі. Експерти припустили, що саме опинилося під загрозою внаслідок катастрофи.

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