Війна в Україні

Наслідки підриву Каховської ГЕС: карта з уже затопленими населеними пунктами

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Червня 2023, 15:00
Карта затоплення Каховської ГЕС
Фото: ДСНС/Facebook

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