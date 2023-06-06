Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи

Російські окупанти сьогодні, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську ГЕС. Вони вкотре порушують правила та звичаї ведення війни та скоюють злочини проти мирного населення України. Читай у матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи.

Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи

На правому березі Херсона відбувається евакуація місцевого населення. Рівень води підіймається, тому люди, які перебувають в небезпеці, мають вимкнути електроприлади, підготувати документи, подбати про рідних, близьких та домашніх тварин та дізнаватися інформацію з офіційних джерел.

Росіяни знову порушили міжнародне право та Женевську конвенцію. Це воєнний злочин, який призвів до небезпеки тисяч людей та тварин.

Наслідки підриву Каховської ГЕС такі:

В Укргідроенерго заявили, що Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Вона була підірвана зсередини. Водосховище буде спрацьовувати чотири дні.

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Адже вода потрібна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

За підрахунками, критичного рівня вода досягне об 11:00. Тому за можливості люди мають евакуюватися.

Унаслідок підриву може бути зруйноване забезпечення водою півдня України та Криму. Прісна вода перестане надходити в Крим.

Екологічні наслідки. Під загрозою перебувають тварини та заповідник Асканія-Нова.

Підрив Каховської ГЕС унеможливить доступ до води для сільського господарства в регіоні. Набрати воду можна буде лише наступної весни після водопілля.

Ризик опустелювання південних територій, що може призвести до деградації ґрунтів, як наслідок — зниження фермерства та вирощування сільгосппродукції.

Північні області України в майбутньому повинні знайти додаткові об’єми води для наповнення водосховища шляхом інших ГЕС, що потягне за собою зміну роботи гідроелектростанцій та втрат електроенергії.

Після підриву дамби до берегів потоком виносить міни.

Модель найгіршого варіанту розвитку подій виглядає так:

Раніше ми розповідали, як Росія підірвала Каховську ГЕС та що відомо на цю мить.

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