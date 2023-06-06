Новини

Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Червня 2023, 11:20
Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи
Фото: Facebook

Більше новин
Ламінування волосся в домашніх умовах
Правила ламінування волосся в домашніх умовах: жодного желатину та рослинних олій
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
фінансовий добробут
За ними — майбутнє України! Як допомогти підліткам досягти фінансового добробуту
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
скільк людей лишилося в Україні
Хто підійматиме ВВП? Скільки українців лишилося в Україні, а скільки виїхало
висота Каховської ГЕС
Висота та характеристики Каховської ГЕС, яку вночі підірвали росіяни

Відео
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів

Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенна катастрофа історичного масштабу — ймовірні наслідки підриву Каховської ГЕС
Карта бойових дій в Україні
Противник використовує цивільні будівлі як морги: карта бойових дій в Україні 6 червня в режимі онлайн
0:01:52
Олександра Паскаль
“Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки!” Семирічна Саша, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях
Дніпро
Мене врятував холодильник… Що пережили мешканці знищеного росіянами будинку у передмісті Дніпра
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
Щонайменше 22 постраждалих, загинула дитина! Наслідки атаки на Дніпропетровську область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців
0:04:52
Сіють поля
Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон
0:04:20
Депортація дітей
Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців
Більше відео
висота Каховської ГЕС
Читати далі
Висота та характеристики Каховської ГЕС, яку вночі підірвали росіяни
Як перестати боятися майбутнього
Читати далі
Боюсь, що завтра не настане. Як подолати страх майбутнього — поради психологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь