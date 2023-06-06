Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи

Російські окупанти сьогодні, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську ГЕС. Вони вкотре порушують правила та звичаї ведення війни та скоюють злочини проти мирного населення України. Читай у матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи.
На правому березі Херсона відбувається евакуація місцевого населення. Рівень води підіймається, тому люди, які перебувають в небезпеці, мають вимкнути електроприлади, підготувати документи, подбати про рідних, близьких та домашніх тварин та дізнаватися інформацію з офіційних джерел.
Росіяни знову порушили міжнародне право та Женевську конвенцію. Це воєнний злочин, який призвів до небезпеки тисяч людей та тварин.
Наслідки підриву Каховської ГЕС такі:
Модель найгіршого варіанту розвитку подій виглядає так:
Раніше ми розповідали, як Росія підірвала Каховську ГЕС та що відомо на цю мить.
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