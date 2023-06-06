Підрив Каховської ГЕС: які території у небезпеці

Аби завадити контрнаступальним діям та вбити якомога більше українців, росіяни перейшли до ницої тактики: підірвали Каховську ГЕС!

Востаннє такі дії робили нацистські війська Німеччини.

Які території у небезпеці, коли буде пік приходу води і що робити тим, хто опинився в радіусі ймовірного затоплення — читай далі.

Які території у небезпеці

У правобережних районах міста Херсон та селищах, де очікується затоплення, оголошено про евакуацію автобусами. Зокрема, відповідно до оголошення МВС, це такі населені пункти:

Миколаївка,

Ольгівка,

Львове,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове

частково місто Херсон — острів Корабел.

А в Укрзалізниці повідомили, що запускають евакуаційний потяг з Херсона до безпечних територій.

Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Перший евакуаційний поїзд вирушить з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди, — додали в УЗ.

Що робити тим, хто опинився у небезпеці

МВС України закликає українців на територіях, де може бути затоплення, читати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел, оскільки ворог вже почав дезінформаційну кампанію.

Рівень води підіймається, і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади; взяти документи та речі першої потреби; подбати про близьких і домашніх улюбленців; виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС, читай у нашому іншому матеріалі.

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