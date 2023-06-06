Війна в Україні

Підрив Каховської ГЕС: які території у небезпеці

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Червня 2023, 09:06
Каїовська ГЕС

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