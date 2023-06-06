Підрив Каховської ГЕС: які території у небезпеці

Аби завадити контрнаступальним діям та вбити якомога більше українців, росіяни перейшли до ницої тактики: підірвали Каховську ГЕС!
Востаннє такі дії робили нацистські війська Німеччини.
Які території у небезпеці, коли буде пік приходу води і що робити тим, хто опинився в радіусі ймовірного затоплення — читай далі.
У правобережних районах міста Херсон та селищах, де очікується затоплення, оголошено про евакуацію автобусами. Зокрема, відповідно до оголошення МВС, це такі населені пункти:
А в Укрзалізниці повідомили, що запускають евакуаційний потяг з Херсона до безпечних територій.
Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.
Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.
Перший евакуаційний поїзд вирушить з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди, — додали в УЗ.
МВС України закликає українців на територіях, де може бути затоплення, читати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел, оскільки ворог вже почав дезінформаційну кампанію.
Рівень води підіймається, і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:
Що відомо про підрив Каховської ГЕС, читай у нашому іншому матеріалі.
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